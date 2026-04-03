«Χαμός» στην Τσέλσι

Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στην Τσέλσι, με τον Έντσο Φερνάντες να μένει εκτός των επόμενων δύο αγώνων της ομάδας, έπειτα από κοινή απόφαση με τον σύλλογο.

Ο προπονητής των «μπλε», Λίαμ Ροζίνιορ, επιβεβαίωσε πως ο Αργεντινός μέσος δεν θα αγωνιστεί ούτε στον προημιτελικό του FA Cup απέναντι στην Πορτ Βέιλ, ούτε στο κρίσιμο ματς της Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ροζίνιορ αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τον παίκτη λίγο πριν τις δηλώσεις του, τονίζοντας πως οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Φερνάντες κρίθηκαν «απογοητευτικές», με τον ίδιο να υπογραμμίζει πως «ξεπεράστηκε μία γραμμή» σε ό,τι αφορά την κουλτούρα και τα στάνταρ του συλλόγου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για οριστικό «κόψιμο», αλλά για τιμωρία: «Η πόρτα δεν είναι κλειστή. Πρόκειται για μία κύρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως υπάρχει περιθώριο επιστροφής.

Η απόφαση έρχεται μετά από ένταση που δημιουργήθηκε περί των δηλώσεων του παίκτη στη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το θέμα να παραμένει ανοικτό και τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

England365.gr