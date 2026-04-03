Ο ΠΑ.Σ.Π. ζητά πλήρη αναστολή όλων των προπονήσεων

Ο ΠΑ.Σ.Π. ζητά πλήρη αναστολή όλων των προπονήσεων

«Καλούμε όλα τα σωματεία να προχωρήσουν αμέσως σε πλήρη αναστολή όλων των προπονήσεων και δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους.»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με αφορμή τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η Ομοσπονδία υιοθετώντας σχετικές οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) «συστήνει» τη διακοπή δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους μέχρι τη βελτίωση των συνθηκών. Στην ανακοίνωση, προστίθεται, ότι σε περιπτώσεις όπου η ωριαία συγκέντρωση σκόνης (PM10) υπερβαίνει τα 100 μg/m³ (πορτοκαλί ή κόκκινο επίπεδο), συστήνεται η διακοπή των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην ατμόσφαιρα της Κύπρου παρατηρούνται σήμερα μετρήσεις που σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1500 μg/m³, δηλαδή περίπου 30 φορές πάνω από το ασφαλές επίπεδο των 50 μg/m³.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η κατάσταση κατατάσσεται πολλαπλάσια πάνω από το επίπεδο «επικίνδυνο», καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για συνθήκες άμεσου κινδύνου για την υγεία.

Ο ΠΑ.Σ.Π. τονίζει ότι η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών, όπως και κάθε εργαζόμενου, αποτελεί θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο ζήτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, το κράτος οφείλει να παρέμβει αποφασιστικά, καθώς οι απλές «συστάσεις» αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εξάλλου, στο διεθνές συνέδριο της FIFPRO για τις ακραίες καιρικές συνθήκες, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Ιούλιο του 2024, έγινε ειδική αναφορά για τις χώρες της νότιας Ευρώπης που λόγω της κλιματικής αλλαγής πλήττονται πιο συχνά από τα φαινόμενα αυξημένης σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο, όταν η ποιότητα του αέρα είναι άσχημη, η άσκηση είναι δέκα φορές πιο ζημιογόνα για τον οργανισμό ενός ατόμου, καθώς οι πνεύμονες του είναι περισσότερο επιρρεπείς.

Καλούμε όλα τα σωματεία να προχωρήσουν αμέσως σε πλήρη αναστολή όλων των προπονήσεων και δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους.

Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στη βάση πρωτοκόλλου όπως έγινε στη περίπτωση της θερμικής καταπόνησης.

