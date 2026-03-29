Aυτό ισχύει με τον Έντουαρντς - Η τοποθέτηση του Μάντζιου

Τοποθετήθηκε και για την παρουσία του Μάρκους Έντουαρντς στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία ο Απόστολος Μάντζιος. Ο ακραίος επιθετικός είδε το ματς από την κερκίδα και όπως είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν είναι αρνητικός.

«Ναι μιλήσαμε μαζί. Κάναμε μία προεργασία εδώ και αρκετό καιρό. Του αναλύσαμε τα δεδομένα, του παρουσιάσαμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι υπό σκέψη, δεν μας φάνηκε αρνητικός αλλά δεν μας έχει δώσει απάντηση».

Ο Αγγλοκύπριος άσος, ο οποίος κατέγραψε 22 συμετοχές σε όλες της διοργανώσεις στην Αγγλία (1 γκολ, 4 ασίστ) και είχε προσεγγγιστεί και στο παρελθόν αλλά προτεραιότητά του, όπως ήταν φυσικό, ήταν να αγωνιστεί στην Εθνική Αγγλίας.