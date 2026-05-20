Ενοχλημένοι στον Ολυμπιακό για την κλήση της Εθνικής: «Εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης»

Αντίδραση προκύπτει από τον Ολυμπιακό σχετικά με τη μη κλήση ποδοσφαιριστών της ομάδας, όπως οι Κονομής και Πικής. Ουσιαστικά τονίζει πως οι επιλογές της εθνικής Κύπρου πρέπει να γίνονται με αξιοκρατία, ανεξαρτήτως σωματείου.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας εκφράζει τον προβληματισμό του για ένα φαινόμενο που παρατηρείται διαχρονικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο: τη μη κλήση στην Εθνική ομάδα ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε σωματεία τα οποία δεν θεωρούνται «μεγάλες» ομάδες, ανεξαρτήτως της αγωνιστικής τους παρουσίας.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Λεωνίδας Κονόμης, αρχηγός της ομάδας μας, και ο Ιάσωνας Πικής πραγματοποίησαν εξαιρετική χρονιά, με συνέπεια, ποιότητα και ουσιαστική προσφορά. Η μη συμπερίληψή τους στις επιλογές δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Αφορά το μήνυμα που στέλνεται σε κάθε Κύπριο ποδοσφαιριστή που εργάζεται σκληρά, ξεχωρίζει στο γήπεδο και προσπαθεί να εξελιχθεί.

Όταν η απόδοση δεν αναγνωρίζεται ισότιμα, τότε καλλιεργείται η εντύπωση ότι η φανέλα της ομάδας βαραίνει περισσότερο από την πραγματική αγωνιστική εικόνα. Η Εθνική ομάδα πρέπει να αποτελεί χώρο αξιοκρατίας, προοπτικής και επιβράβευσης της προσπάθειας, ανεξαρτήτως σωματείου».