Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

Τον δικό του απολογισμό για τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε κάνει ο Στέφαν Σίμιτς.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας ευχαριστεί τον κόσμο για την στίρηξη, αποχαιρετά όσους αποχωρούν από το «Ηλίας Πούλλος», ωστόσο φαίνεται πως… δίνει ραντεβού για τη νέα περίοδο, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται όμως οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανανέωση.

Αναλυτικά: «Αν νομίζετε πως το ποδόσφαιρο είναι μόνο χαρά, να θυμάστε. Σήμερα πιστεύεις ότι είσαι στην κορυφή του κόσμου. Ότι είσαι πρωταθλητής. Σπας ρεκόρ. Πας διακοπές και νιώθεις ασταμάτητος. Μετά σε “χτυπά” η πραγματικότητα.

Η σεζόν τελείωσε, το συμβόλαιο ολοκληρώνεται, τα αδέρφια σου φεύγουν. Αντιλαμβάνεσαι πως δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Αυτή είναι η αληθινή πλευρά του ποδοσφαίρου.

Στα αδέρφια μου – ήταν προνόμιο να μοιράζομαι στο γήπεδο και τη ζωή μαζί σας. Τόσα γέλια, πολλές ιστορίες, τόσες διαδρομές, τόσες νίκες και μόλις λίγες ήττες. Σας ευχαριστώ για όλα.

Στους φιλάθλους και στο σταφ – αυτή η σεζόν ήταν για εσάς. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.

Στα αδέρφια που θα φύγουν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Θα μου λείψετε. Αγάπησα κάθε στιγμή, τα αστεία, τις διαφωνίες, τις χαζές συζητήσεις, τις μακρινές διαδρομές από την προπόνηση στο σπίτι. Όλα.

Αυτά μας έκαναν κάτι περισσότερο από ομάδα».