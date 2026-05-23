ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

Ανάρτηση από τον ποδοσφαιριστή των πρασίνων

Τον δικό του απολογισμό για τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε κάνει ο Στέφαν Σίμιτς.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας ευχαριστεί τον κόσμο για την στίρηξη, αποχαιρετά όσους αποχωρούν από το «Ηλίας Πούλλος», ωστόσο φαίνεται πως… δίνει ραντεβού για τη νέα περίοδο, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται όμως οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανανέωση.

Αναλυτικά: «Αν νομίζετε πως το ποδόσφαιρο είναι μόνο χαρά, να θυμάστε. Σήμερα πιστεύεις ότι είσαι στην κορυφή του κόσμου. Ότι είσαι πρωταθλητής. Σπας ρεκόρ. Πας διακοπές και νιώθεις ασταμάτητος. Μετά σε “χτυπά” η πραγματικότητα.

Η σεζόν τελείωσε, το συμβόλαιο ολοκληρώνεται, τα αδέρφια σου φεύγουν. Αντιλαμβάνεσαι πως δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Αυτή είναι η αληθινή πλευρά του ποδοσφαίρου.

Στα αδέρφια μου – ήταν προνόμιο να μοιράζομαι στο γήπεδο και τη ζωή μαζί σας. Τόσα γέλια, πολλές ιστορίες, τόσες διαδρομές, τόσες νίκες και μόλις λίγες ήττες. Σας ευχαριστώ για όλα.

Στους φιλάθλους και στο σταφ – αυτή η σεζόν ήταν για εσάς. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.

Στα αδέρφια που θα φύγουν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Θα μου λείψετε. Αγάπησα κάθε στιγμή, τα αστεία, τις διαφωνίες, τις χαζές συζητήσεις, τις μακρινές διαδρομές από την προπόνηση στο σπίτι. Όλα.

Αυτά μας έκαναν κάτι περισσότερο από ομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη