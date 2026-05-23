Άνοιξε και… τυπικά η πόρτα της εξόδου: Αποχαιρέτησε τον Μασούρα η Ομόνοια

Τέλος και τυπικά ο Γιάννης Μασούρας.

Η διοίκηση της Ομόνοιας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας λέει «αντίο» στον Ελλαδίτη, ο οποίος αποχαιρετά το «τριφύλλι» μετά από δύο χρόνια παρουσίας στο «Ηλίας Πούλλος».

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με τον Γιάννη Μασούρα.

Ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός εντάχθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το καλοκαίρι του 2024 και κατάφερε δύο χρόνια αργότερα να στεφθεί πρωταθλητής.

Φόρεσε σε 74 παιχνίδια τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, πέτυχε δύο γκολ, έδωσε επτά ασίστ, ενώ έφτασε δυο φορές μέχρι τις «24» καλύτερες ομάδες του UEFA Conference League.

Επέδειξε επαγγελματισμό και αφοσίωση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του και συνδέθηκε με την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον κόσμο της.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

 

 

 

 

 

 

 

