Ο Τσάπρας σε πρώτο πλάνο και οι αλλαγές που έρχονται

Ο σχεδιασμός της νέας σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στον Ολυμπιακό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να απολαμβάνει την στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η συνάντηση των δύο ανθρώπων έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όπου αναλύθηκαν τα πάντα και αμφότεροι στρέφονται πλέον στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο με στόχο οι «ερυθρόλευκοι» να γίνουν πιο ισχυροί, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ασφαλώς και η κοινή παρουσία τους στο «Telecom Center» για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, ήταν και ένα ισχυρό μήνυμα για το «δέσιμο» που υπάρχει ανάμεσά τους.

Ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά έχει ξεκινήσει και προβλέπονται αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους και την πρόκληση των προκριματικών του Champions League. Την Κυριακή το απόγευμα μάλιστα, θα γνωρίζουν αν θα ξεκινήσουν την προσπάθεια εισόδου στη League Phase από τον 2ο ή τον 3ο προκριματικό γύρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Τσάπρα, ο οποίος βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για να αντικαταστήσει τον Κοστίνια, η μεταγραφή του οποίου στην Μπράιτον έχει ουσιαστικά τελειώσει. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμη δεξιό μπακ, με το όνομα του Αουρέλιο Μπούτα να έχει πέσει στο τραπέζι.

Παράλληλα και για τον αριστερό μπακ του Λεβαδειακού, Βήχο, ενδέχεται να υπάρξει κίνηση, με τις αλλαγές που έρχονται να είναι πολλές. Πέραν των τριών μπακ θα υπάρξει ενίσχυση σε στόπερ, χαφ, εξτρέμ αλλά και στην κορυφή της επίθεσης.

Αντίστοιχα, θα υπάρξουν και μερικές ακόμη αποχωρήσεις. Μπότης, Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος αναμένεται να αποχωρήσουν ως ελεύθεροι, ενώ ο Ορτέγκα πιθανόν να φέρει πρόταση. Μένει να φανεί τι θα συμβεί με τον Γκαρθία και τον Ποντένσε, ενώ και ο Ταρέμι έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκά κλαμπ…