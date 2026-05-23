ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

Στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό κυπέλλου της Παρασκευής

Απαλλαγμένοι από το άγχος του πρωταθλήματος και της Ευρώπης, Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό κυπέλλου της Παρασκευής (29/05). Αμφότερες έχουν ως διακαή… πόθο να κλείσουν την σεζόν με τρόπαιο γι’ αυτό και η δίψα είναι τεράστια.

Τόσο η ομάδα της Λεμεσού όσο και η παφιακή για αλλού ξεκίνησαν κι αλλού κατέληξαν στην τρέχουσα περίοδο. Έθεσαν ως στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου, το Καλοκαίρι του 2025 προχώρησαν σε προγραμματισμό υψηλού επιπέδου όμως έμειναν νωρίς εκτός διεκδίκησης.

Οι κυανόλευκοι σημείωσαν με εντυπωσιακή αντεπίθεση -με μπροστάρη τον Λοσάδα- να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι γαλάζιοι έχουν να… υπερηφανεύονται για την τρομερή ευρωπαϊκή πορεία στο πρώτο μισό της σεζόν αλλά και την δεδομένη έξοδο στην Ευρώπη. Το τρόπαιο όμως είναι αναμφισβήτητος στόχος παρά το γεγονός πως δεν διακυβεύεται η ευρωπαϊκή έξοδος.

Η τελευταία… πρόβα του Απόλλωνα με την Ομόνοια δεν είχε το απαιτούμενο αποτέλεσμα καθώς το… βαρύ 2-5 σήμανε «αμυντικό συναγερμό». Από την άλλη, η Πάφος πήρε ψυχολογία μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, πάνω στην οποία θέλει να χτίσει, καθώς πρόκειται για τρίτο αήττητο ματς με τον Σα Πίντο στο τιμόνι. Οι επόμενες μέρες προσφέρονται για μπόλικη δουλειά και από τις δύο ομάδες ώστε να είναι στο 100%.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΠΑΦΟΣ FCΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

NBA

|

Category image

Παρελθόν ο Ροθάδα από την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Άνοιξε και… τυπικά η πόρτα της εξόδου: Αποχαιρέτησε τον Μασούρα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάπρας σε πρώτο πλάνο και οι αλλαγές που έρχονται

Ελλάδα

|

Category image

Η αξιολόγηση «κλειδί» για τη νέα σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Ελλάδα

|

Category image

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα… ρευστά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολυμπιακός και Ρεάλ στον τελικό για 5η φορά, αριθμός-ρεκόρ στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα επί τάπητος…

ΑΕΚ

|

Category image

Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φεύγει αλλά δεν κλείνει την πόρτα ο Μασούρας: «Εις το επανιδείν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (23/05)

TV

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βαλένθια-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη