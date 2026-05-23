Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

Απαλλαγμένοι από το άγχος του πρωταθλήματος και της Ευρώπης, Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό κυπέλλου της Παρασκευής (29/05). Αμφότερες έχουν ως διακαή… πόθο να κλείσουν την σεζόν με τρόπαιο γι’ αυτό και η δίψα είναι τεράστια.

Τόσο η ομάδα της Λεμεσού όσο και η παφιακή για αλλού ξεκίνησαν κι αλλού κατέληξαν στην τρέχουσα περίοδο. Έθεσαν ως στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου, το Καλοκαίρι του 2025 προχώρησαν σε προγραμματισμό υψηλού επιπέδου όμως έμειναν νωρίς εκτός διεκδίκησης.

Οι κυανόλευκοι σημείωσαν με εντυπωσιακή αντεπίθεση -με μπροστάρη τον Λοσάδα- να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι γαλάζιοι έχουν να… υπερηφανεύονται για την τρομερή ευρωπαϊκή πορεία στο πρώτο μισό της σεζόν αλλά και την δεδομένη έξοδο στην Ευρώπη. Το τρόπαιο όμως είναι αναμφισβήτητος στόχος παρά το γεγονός πως δεν διακυβεύεται η ευρωπαϊκή έξοδος.

Η τελευταία… πρόβα του Απόλλωνα με την Ομόνοια δεν είχε το απαιτούμενο αποτέλεσμα καθώς το… βαρύ 2-5 σήμανε «αμυντικό συναγερμό». Από την άλλη, η Πάφος πήρε ψυχολογία μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, πάνω στην οποία θέλει να χτίσει, καθώς πρόκειται για τρίτο αήττητο ματς με τον Σα Πίντο στο τιμόνι. Οι επόμενες μέρες προσφέρονται για μπόλικη δουλειά και από τις δύο ομάδες ώστε να είναι στο 100%.