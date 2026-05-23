Ο «πιστός στρατιώτης» παραμένει στην Ομόνοια – Η διάρκεια της συμφωνίας (δηλώσεις)

Υπέγραψε ο Σίμιτς και ανακοινώθηκε

Έγινε το… αναμενόμενο!

Ο Στέφαν Σίμιτς παραμένει στην Ομόνοια για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» μέχρι το 2028!

Αναλυτικά: «Ο πιστός στρατιώτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ συνεχίζει για ακόμη δύο χρόνια μαζί μας!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε πως έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Στέφαν Σίμιτς για ανανέωση της μεταξύ μας συνεργασίας μέχρι το 2028.

Ο Στέφαν έδινε και την ψυχή του σε κάθε αγώνα για το τριφύλλι στο στήθος. Ήταν πάντοτε έτοιμος και όταν ο προπονητής του τον επέλεγε τον έβγαζε ασπροπρόσωπο. Ξεχώρισε διότι διατηρούσε την απόδοσή του σε σταθερά ψηλά επίπεδα και είχε σημαντική συνεισφορά στη φετινή απόλυτη κυριαρχία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 Εντάχθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ τον Ιανουάριο του 2025 και ενάμιση χρόνο αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής. Κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές, πέτυχε ένα γκολ, ενώ αγωνίστηκε και στους ομίλους του UEFA Conference League.

 Για όλα αυτά ο Στέφαν δικαιολογημένα κέρδισε την αγάπη, την αναγνώριση και την εκτίμηση του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και η ανανέωση της συνεργασίας μας ήρθε ως φυσικό επακόλουθο.

Συγχαίρουμε τον Στέφαν Σίμιτς για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις».

Λίγο αργότερα, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας.

