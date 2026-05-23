Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Με σαφές πλάνο και χωρίς βιαστικές κινήσεις πορεύεται η ΑΕΚ στο μεταγραφικό κομμάτι, τουλάχιστον όσον αφορά τα άκρα της άμυνας, όπου η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει ισορροπημένη αλλά όχι «κλειδωμένη» για όλο το καλοκαίρι.

Στο αριστερό άκρο, η Ένωση έχει ήδη δύο λύσεις με συμβόλαιο, τον Σταύρο Πήλιο και τον Τζέιμς Πενράις, με τον πρώτο να προέρχεται από εξαιρετική σεζόν και να μην τίθεται θέμα αποχώρησης. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση του Σκωτσέζου παραμένει πιο σύνθετη, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή για τη νέα χρονιά, ειδικά μετά τα playoffs.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ δεν δείχνει διάθεση να κινηθεί άμεσα για αριστερό μπακ, καθώς δεσμεύεται ήδη από τα υπάρχοντα συμβόλαια. Μόνο στην περίπτωση που προκύψει πρόταση πώλησης – κυρίως για τον Πενράις – και αυτή κριθεί συμφέρουσα, τότε ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για ενίσχυση από την αγορά.

Στο δεξί άκρο, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη. Ο Λάζαρος Ρότα αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο κομμάτι της ενδεκάδας, έχοντας πραγματοποιήσει μία από τις πιο σταθερές σεζόν του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς σκοπεύει να δουλέψει περισσότερο τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ στη συγκεκριμένη θέση, παρότι ο νεαρός Βούλγαρος αγωνίζεται κυρίως ως στόπερ.