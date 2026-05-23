ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Ξεκάθαρο πλάνο με Ρότα, Πήλιο και Πενράις να αποτελούν τη βάση <

Με σαφές πλάνο και χωρίς βιαστικές κινήσεις πορεύεται η ΑΕΚ στο μεταγραφικό κομμάτι, τουλάχιστον όσον αφορά τα άκρα της άμυνας, όπου η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει ισορροπημένη αλλά όχι «κλειδωμένη» για όλο το καλοκαίρι.

Στο αριστερό άκρο, η Ένωση έχει ήδη δύο λύσεις με συμβόλαιο, τον Σταύρο Πήλιο και τον Τζέιμς Πενράις, με τον πρώτο να προέρχεται από εξαιρετική σεζόν και να μην τίθεται θέμα αποχώρησης. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση του Σκωτσέζου παραμένει πιο σύνθετη, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή για τη νέα χρονιά, ειδικά μετά τα playoffs.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ δεν δείχνει διάθεση να κινηθεί άμεσα για αριστερό μπακ, καθώς δεσμεύεται ήδη από τα υπάρχοντα συμβόλαια. Μόνο στην περίπτωση που προκύψει πρόταση πώλησης – κυρίως για τον Πενράις – και αυτή κριθεί συμφέρουσα, τότε ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για ενίσχυση από την αγορά.

Στο δεξί άκρο, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη. Ο Λάζαρος Ρότα αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο κομμάτι της ενδεκάδας, έχοντας πραγματοποιήσει μία από τις πιο σταθερές σεζόν του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς σκοπεύει να δουλέψει περισσότερο τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ στη συγκεκριμένη θέση, παρότι ο νεαρός Βούλγαρος αγωνίζεται κυρίως ως στόπερ.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

NBA

|

Category image

Παρελθόν ο Ροθάδα από την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Άνοιξε και… τυπικά η πόρτα της εξόδου: Αποχαιρέτησε τον Μασούρα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάπρας σε πρώτο πλάνο και οι αλλαγές που έρχονται

Ελλάδα

|

Category image

Η αξιολόγηση «κλειδί» για τη νέα σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Ελλάδα

|

Category image

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα… ρευστά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολυμπιακός και Ρεάλ στον τελικό για 5η φορά, αριθμός-ρεκόρ στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα επί τάπητος…

ΑΕΚ

|

Category image

Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φεύγει αλλά δεν κλείνει την πόρτα ο Μασούρας: «Εις το επανιδείν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (23/05)

TV

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βαλένθια-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη