«Αυτή την στιγμή που μιλάμε θα μείνει, έχει συμβόλαιο». Αυτή ήταν η απάντηση του Άντρου Καραπατάκη στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προ ημερών, στην ερώτηση για το μέλλον του Χάβι Ροθάδα.

Ο 43χρονος κάθισε στον πάγκο σε 13 παιχνίδια των κιτρινοπρασίνων σε Κύπρο και Ευρώπη, καταγράφοντας πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Απολογισμός όχι και τόσο… αποδεκτός, αν αναλογιστούμε τους υψηλούς στόχους της ομάδας.

Ο Τσάβι Ρόκα που άρχισε ξανά δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες, θα αξιολογήσει τις επόμενες μέρες τα δεδομένα και θα πάρει την απόφαση που αφορά στο μέλλον του Ροθάδα. Για την ώρα, τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά καθώς η ομάδα προγραμματισμού θα τα βάλει όλα επί τάπητος για να κάνει την σοφότερη -για τον σύλλογο- επιλογή.