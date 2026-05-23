Ολυμπιακός και Ρεάλ στον τελικό για 5η φορά, αριθμός-ρεκόρ στην Ευρωλίγκα!

Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και τον ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης που έκαμψε την αντίσταση της Βαλένθια με σκορ 105-90 στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» και η ισπανική ομάδα θα συναντηθούν για 5η φορά στον τελικό της διοργάνωσης, αριθμός-ρεκόρ πλέον αφού μέχρι σήμερα συγκατοικούσαν στην κορυφή της σχετικής λίστας με το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης-Βαρέζε που είχε αναμετρηθεί και αυτό τέσσερις φορές στον τελικό.

Η «βασίλισσα» έχει το πάνω χέρι απέναντι στους Πειραιώτες, μετρώντας τρεις νίκες σε τελικούς και μόλις μία ήττα, αυτή στο Λονδίνο το 2013 όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε οδηγήσει στον Ολυμπιακό στο back to back που ήταν για εκείνον το πρώτο ευρωπαϊκό.

Τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων στον τελικό τη σεζόν 2022/23 όπου ο Σέρχιο Γιουλ με το δικό του καλάθι στο φινάλε είχε κρίνει την κούπα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι συναντήσεις Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό Ευρωλίγκας:

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)