Παρελθόν ο Ροθάδα από την ΑΕΚ!

Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ ο Χάβι Ροθάδα!

Η ομάδα της Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας με τον 43χρονο τεχνικό, παρά το γεγονός πως διατηρούσε συμβόλαιο και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά: «Η AEK LARNACA FC ανακοινώνει ότι μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκε από κοινού ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας, Javier Rozada, καθώς και με τον βοηθό προπονητή Miguel Méndez Fernández.

Ο κύριος Rozada και ο άμεσος συνεργάτης του ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία κάτω από δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα και συνέβαλαν ώστε η ομάδα να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο στους αγώνες της φάσης των «16» του Conference League, εξασφαλίζοντας παράλληλα και Ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους για την εργατικότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

Η οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για την προσφορά τους προς την ομάδα και τους εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».