Η αξιολόγηση «κλειδί» για τη νέα σεζόν

Σε περίοδο έντονης εσωτερικής διαδικασίας περνά ο ΠΑΟΚ, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, μετά από μια σεζόν που άφησε ανάμεικτα συναισθήματα και έντονο προβληματισμό.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη των βασικών στόχων, με την εικόνα της ομάδας να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Από διαστήματα υψηλής απόδοσης και προοπτικής μέχρι εμφανείς αδυναμίες, κυρίως στη διαχείριση κρίσιμων αγώνων και καταστάσεων πίεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της συνολικής αξιολόγησης. Δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά το σύνολο της λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος: από το ρόστερ και τη διαχείρισή του μέχρι το μοντέλο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων.

Το βάρος πέφτει στις επιλογές που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα. Ποιοι παίκτες θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν και ποιοι θα κληθούν να «χτίσουν» τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Παράλληλα, εξετάζεται συνολικά η εικόνα της ομάδας μέσα στη χρονιά, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται ενίσχυση και βελτίωση.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις διατηρεί ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά μεθοδικά και χωρίς βιαστικές κινήσεις. Η στάση του δείχνει ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί η πλήρης αποτίμηση της χρονιάς και στη συνέχεια θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα που θα επηρεάσουν τον σχεδιασμό, ενώ η επικοινωνία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου θεωρείται καθοριστική για τις τελικές κατευθύνσεις. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί ο ΠΑΟΚ της επόμενης περιόδου.