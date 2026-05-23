Φλικ για Γκουαρντιόλα: «Δέκα χρόνια σε αυτό το επίπεδο; Δεν γίνεται»

Με λόγια θαυμασμού και σεβασμού τοποθετήθηκε ο Χάνσι Φλικ για τον Πεπ Γκουαρντιόλα, με αφορμή την αποχώρηση του Καταλανού τεχνικού από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα, σχολιάζοντας τη μακροχρόνια παρουσία του Γκουαρντιόλα στο κορυφαίο επίπεδο, υπογράμμισε τη δυσκολία διατήρησης της επιτυχίας σε βάθος χρόνου: «Να είμαι εδώ για 10 χρόνια; Δεν το νομίζω. Στα 70 μου δεν θα ήταν καλό να είμαι ακόμα εδώ. Ο Πεπ είναι απίστευτος. Δέκα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Το έχει αποδείξει ξανά και ξανά. Ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση».