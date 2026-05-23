Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

Τα όσα… σπουδαία κατέγραψε η Ομόνοια στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, σημειώνει μέσω ανάρτησης ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο πρόεδρος των πρασίνων, τονίζει πως έπιασαν ήδη δουλειά για τις νέες προκλήσεις.

Αναλυτικά: «Ολοκληρώθηκε μια ονειρική σεζόν για την ΟΜΟΝΟΙΑ που δεν θα ξεχαστεί ποτέ:

22ο πρωτάθλημα

Παγκύπριο ρεκόρ βαθμών (87)

Παγκύπριο ρεκόρ διαφοράς βαθμών από τη 2η θέση (+18)

Παγκύπριο ρεκόρ εισιτηρίων (186,378)

Καλύτερη επίθεση (88)

Καλύτερη άμυνα (24)

Διπλάσια διαφορά τερμάτων από τη 2η θέση (+64)

Αήττητοι στο ΓΣΠ στο πρωτάθλημα (14-4-0)

14,997 μέσο όρο εισιτηρίων ανά αγώνα στα play-off (Παγκύπριο ρεκόρ)

5η παρουσία σε Ευρωπαϊκό όμιλο

Ανάδειξη παικτών από την Ακαδημία μας

Ρεκόρ ατομικών βραβεύσεων

Πρόκειται για σπουδαία επιτεύγματα που μας γεμίζουν με υπερηφάνεια και αποδεικνύουν την απόλυτη κυριαρχία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Χένινγκ Μπεργκ και το τεχνικό του επιτελείο, στους ποδοσφαιριστές μας, στον κ. Σίμο Ταραπουλούζη και το προσωπικό μας, καθώς και στους συνεργάτες μου στο ΔΣ.

Συγχαρητήρια ειδικά στον κόσμο μας, τον οποίο παρακολουθούσαν όλοι με θαυμασμό. Ήταν ξανά ο 12ος παίκτη εντός και εκτός έδρας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε την υποδοχή στη λεωφόρο Μακαρείου όπου έγινε η νύχτα - μέρα.

Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα την Προεδρία έθεσα ως στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ΟΜΟΝΟΙΑΣ που θα λειτουργεί σε στέρεες βάσεις, έχοντας «υγεία» σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού της.

Εργαστήκαμε με συνέπεια, επαγγελματισμό και ποιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ακόμη και στα δύσκολα μείναμε μαζί. Αυτό ήταν από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας.

Όλοι ανεξαιρέτως αναγνώρισαν και ανέδειξαν την ανωτερότητα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πιάσαμε ήδη δουλειά για τις μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν. Προχωράμε με την ίδια «δίψα», διάθεση και αποφασιστικότητα.

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΑΟΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ».