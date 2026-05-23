ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

Ανάρτηση από τον διοικητικό ηγέτη των πρασίνων

Τα όσα… σπουδαία κατέγραψε η Ομόνοια στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, σημειώνει μέσω ανάρτησης ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο πρόεδρος των πρασίνων, τονίζει πως έπιασαν ήδη δουλειά για τις νέες προκλήσεις.

Αναλυτικά: «Ολοκληρώθηκε μια ονειρική σεζόν για την ΟΜΟΝΟΙΑ που δεν θα ξεχαστεί ποτέ:

22ο πρωτάθλημα

Παγκύπριο ρεκόρ βαθμών (87)

Παγκύπριο ρεκόρ διαφοράς βαθμών από τη 2η θέση (+18)

Παγκύπριο ρεκόρ εισιτηρίων (186,378)

Καλύτερη επίθεση (88)

Καλύτερη άμυνα (24)

Διπλάσια διαφορά τερμάτων από τη 2η θέση (+64)

Αήττητοι στο ΓΣΠ στο πρωτάθλημα (14-4-0)

14,997 μέσο όρο εισιτηρίων ανά αγώνα στα play-off (Παγκύπριο ρεκόρ)

5η παρουσία σε Ευρωπαϊκό όμιλο

Ανάδειξη παικτών από την Ακαδημία μας

Ρεκόρ ατομικών βραβεύσεων

Πρόκειται για σπουδαία επιτεύγματα που μας γεμίζουν με υπερηφάνεια και αποδεικνύουν την απόλυτη κυριαρχία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Χένινγκ Μπεργκ και το τεχνικό του επιτελείο, στους ποδοσφαιριστές μας, στον κ. Σίμο Ταραπουλούζη και το προσωπικό μας, καθώς και στους συνεργάτες μου στο ΔΣ.

Συγχαρητήρια ειδικά στον κόσμο μας, τον οποίο παρακολουθούσαν όλοι με θαυμασμό. Ήταν ξανά ο 12ος παίκτη εντός και εκτός έδρας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε την υποδοχή στη λεωφόρο Μακαρείου όπου έγινε η νύχτα - μέρα.

Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα την Προεδρία έθεσα ως στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ΟΜΟΝΟΙΑΣ που θα λειτουργεί σε στέρεες βάσεις, έχοντας «υγεία» σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού της.

Εργαστήκαμε με συνέπεια, επαγγελματισμό και ποιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ακόμη και στα δύσκολα μείναμε μαζί. Αυτό ήταν από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας.

Όλοι ανεξαιρέτως αναγνώρισαν και ανέδειξαν την ανωτερότητα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πιάσαμε ήδη δουλειά για τις μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν. Προχωράμε με την ίδια «δίψα», διάθεση και αποφασιστικότητα.

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΑΟΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

NBA

|

Category image

Παρελθόν ο Ροθάδα από την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Άνοιξε και… τυπικά η πόρτα της εξόδου: Αποχαιρέτησε τον Μασούρα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάπρας σε πρώτο πλάνο και οι αλλαγές που έρχονται

Ελλάδα

|

Category image

Η αξιολόγηση «κλειδί» για τη νέα σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Ελλάδα

|

Category image

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα… ρευστά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλλων – Πάφος: Και τώρα οι δυο τους

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολυμπιακός και Ρεάλ στον τελικό για 5η φορά, αριθμός-ρεκόρ στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα επί τάπητος…

ΑΕΚ

|

Category image

Συγκινητικός ο απολογισμός του Σίμιτς: «Δεν θα είναι ξανά το ίδιο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φεύγει αλλά δεν κλείνει την πόρτα ο Μασούρας: «Εις το επανιδείν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (23/05)

TV

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βαλένθια-Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη