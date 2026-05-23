ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

Με κορυφαίο τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Η Θάντερ πήρε σημαντικό «διπλό» στο Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς με 123-108 και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Δύσης, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 12 ασίστ και απόλυτη ευστοχία στις βολές (12/12), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν επίσης οι Τζάρεντ ΜακΚέιν με 24 πόντους και ο Άλεξ Καρούσο με 15, ενώ ο Τζέιλιν Ουίλιαμς πρόσθεσε 18 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τσετ Χόλμγκρεν, που μέτρησε 14 πόντους, αλλά και του Αϊζάια Χάρτενσταϊν, ο οποίος κυριάρχησε στη ρακέτα με 8 ριμπάουντ και δημιουργία στο παιχνίδι της ομάδας του. Συνολικά, η Οκλαχόμα είχε πολυφωνία στην επίθεση, κλείνοντας το ματς με 123 πόντους και υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ξεχώρισε με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέβιν Βασέλ πρόσθεσε 20 πόντους. Ωστόσο, η ομάδα του Σαν Αντόνιο δεν βρήκε σταθερό ρυθμό επιθετικά, με τον Στεφόν Καστλ να έχει χαμηλά ποσοστά (1/8 σουτ), κάτι που επηρέασε την παραγωγικότητα της περιφέρειας.

Οι Θάντερ είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας (29 ασίστ συνολικά) και πιο καθαρές επιλογές στην επίθεση, χτίζοντας σταδιακά διαφορά που δεν επέτρεψαν στους Σπερς να αμφισβητήσουν μέχρι το τέλος.

Η σειρά συνεχίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας ξανά στο Σαν Αντόνιο, με τους Θάντερ να έχουν πλέον το προβάδισμα και τους Σπερς να καλούνται να αντιδράσουν για να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη