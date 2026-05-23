Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

Η Θάντερ πήρε σημαντικό «διπλό» στο Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς με 123-108 και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Δύσης, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 12 ασίστ και απόλυτη ευστοχία στις βολές (12/12), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν επίσης οι Τζάρεντ ΜακΚέιν με 24 πόντους και ο Άλεξ Καρούσο με 15, ενώ ο Τζέιλιν Ουίλιαμς πρόσθεσε 18 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τσετ Χόλμγκρεν, που μέτρησε 14 πόντους, αλλά και του Αϊζάια Χάρτενσταϊν, ο οποίος κυριάρχησε στη ρακέτα με 8 ριμπάουντ και δημιουργία στο παιχνίδι της ομάδας του. Συνολικά, η Οκλαχόμα είχε πολυφωνία στην επίθεση, κλείνοντας το ματς με 123 πόντους και υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ξεχώρισε με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέβιν Βασέλ πρόσθεσε 20 πόντους. Ωστόσο, η ομάδα του Σαν Αντόνιο δεν βρήκε σταθερό ρυθμό επιθετικά, με τον Στεφόν Καστλ να έχει χαμηλά ποσοστά (1/8 σουτ), κάτι που επηρέασε την παραγωγικότητα της περιφέρειας.

Οι Θάντερ είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας (29 ασίστ συνολικά) και πιο καθαρές επιλογές στην επίθεση, χτίζοντας σταδιακά διαφορά που δεν επέτρεψαν στους Σπερς να αμφισβητήσουν μέχρι το τέλος.

Η σειρά συνεχίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας ξανά στο Σαν Αντόνιο, με τους Θάντερ να έχουν πλέον το προβάδισμα και τους Σπερς να καλούνται να αντιδράσουν για να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση.