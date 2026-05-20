Εθνική Νέων Κ-19: Η κλήση για το φιλικό με την Ελλάδα

Με δύο φιλικούς αγώνες συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19.

Την Τετάρτη 27.05.2026 θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και την Κυριακή 31.05.2026 την Αγγλία στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 28.05.2026 και ώρα 12:30 στο ίδιο στάδιο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας Ελλάδα – Αγγλία.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής για τον αγώνα με την Ελλάδα κάλεσε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Γουέστ Μπρομ: Αντόνιο Πέρκινς

ΑΕΚ: Χριστόδουλος Θωμά

ΑΕΛ: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

Ανόρθωση: Ανδρέας Αβραάμ, Θεόδωρος Καλογήρου, Μαρίνος Πέτρου

Αγία Νάπα: Μιχαήλ Σολωμού, Παναγιώτης Ηλία

ΑΠΟΕΛ: Αλέξανδρος Προκοπίου, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Απόλλων: Λεωνίδας Λεωνίδου, Χρυσοστόμος Ιωακείμ

Άρης: Βίκτωρας Νεοκλέους, Κρίστιαν Γεωργίου

Νέα Σαλαμίνα: Σάββας Κοντόπουλος

Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ, Παναγιώτης Τσίβικος

Πρόγραμμα

Δευτέρα 25.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.

Τρίτη 26.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.

Τετάρτη 27.05.2026 / Στάδιο Εθνικού Άχνας

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 08:00, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 08:15, αγώνας 10:00.

Αναχωρήσεις για την  Τετάρτη 27.05. 2026 και συγκέντρωση στο Στάδιο Εθνικού Άχνας στις 08:15.

Από Πάφο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», 06:00

Από Λεμεσό: Τσίρειο Στάδιο, 07:00

Από Λευκωσία: Alegra Hotel ΓΣΠ, 07:30

Από Παραλίμνι: Στάδιο «Τάσος Μάρκου», 07:45

Από Λάρνακα: Στάδιο ΓΣΖ, 07:45

*Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς ποδοσφαιριστών.

