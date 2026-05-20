Εθνική Νέων Κ-19: Η κλήση για το φιλικό με την Ελλάδα
Με δύο φιλικούς αγώνες συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19.
Την Τετάρτη 27.05.2026 θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και την Κυριακή 31.05.2026 την Αγγλία στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 28.05.2026 και ώρα 12:30 στο ίδιο στάδιο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας Ελλάδα – Αγγλία.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής για τον αγώνα με την Ελλάδα κάλεσε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:
Γουέστ Μπρομ: Αντόνιο Πέρκινς
ΑΕΚ: Χριστόδουλος Θωμά
ΑΕΛ: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή
Ανόρθωση: Ανδρέας Αβραάμ, Θεόδωρος Καλογήρου, Μαρίνος Πέτρου
Αγία Νάπα: Μιχαήλ Σολωμού, Παναγιώτης Ηλία
ΑΠΟΕΛ: Αλέξανδρος Προκοπίου, Ανδρέας Κωνσταντίνου
Απόλλων: Λεωνίδας Λεωνίδου, Χρυσοστόμος Ιωακείμ
Άρης: Βίκτωρας Νεοκλέους, Κρίστιαν Γεωργίου
Νέα Σαλαμίνα: Σάββας Κοντόπουλος
Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης
Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ, Παναγιώτης Τσίβικος
Πρόγραμμα
Δευτέρα 25.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.
Τρίτη 26.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.
Τετάρτη 27.05.2026 / Στάδιο Εθνικού Άχνας
Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 08:00, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 08:15, αγώνας 10:00.
Αναχωρήσεις για την Τετάρτη 27.05. 2026 και συγκέντρωση στο Στάδιο Εθνικού Άχνας στις 08:15.
Από Πάφο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», 06:00
Από Λεμεσό: Τσίρειο Στάδιο, 07:00
Από Λευκωσία: Alegra Hotel ΓΣΠ, 07:30
Από Παραλίμνι: Στάδιο «Τάσος Μάρκου», 07:45
Από Λάρνακα: Στάδιο ΓΣΖ, 07:45
*Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς ποδοσφαιριστών.