Εθνική Νέων Κ-19: Η κλήση για το φιλικό με την Ελλάδα

Την Τετάρτη 27.05.2026 θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και την Κυριακή 31.05.2026 την Αγγλία στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 28.05.2026 και ώρα 12:30 στο ίδιο στάδιο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας Ελλάδα – Αγγλία.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής για τον αγώνα με την Ελλάδα κάλεσε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Γουέστ Μπρομ: Αντόνιο Πέρκινς

ΑΕΚ: Χριστόδουλος Θωμά

ΑΕΛ: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

Ανόρθωση: Ανδρέας Αβραάμ, Θεόδωρος Καλογήρου, Μαρίνος Πέτρου

Αγία Νάπα: Μιχαήλ Σολωμού, Παναγιώτης Ηλία

ΑΠΟΕΛ: Αλέξανδρος Προκοπίου, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Απόλλων: Λεωνίδας Λεωνίδου, Χρυσοστόμος Ιωακείμ

Άρης: Βίκτωρας Νεοκλέους, Κρίστιαν Γεωργίου

Νέα Σαλαμίνα: Σάββας Κοντόπουλος

Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ, Παναγιώτης Τσίβικος

Πρόγραμμα

Δευτέρα 25.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.

Τρίτη 26.05.2026 / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:30, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 15:00, προπόνηση 16:00.

Τετάρτη 27.05.2026 / Στάδιο Εθνικού Άχνας

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 08:00, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 08:15, αγώνας 10:00.

Αναχωρήσεις για την Τετάρτη 27.05. 2026 και συγκέντρωση στο Στάδιο Εθνικού Άχνας στις 08:15.

Από Πάφο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», 06:00

Από Λεμεσό: Τσίρειο Στάδιο, 07:00

Από Λευκωσία: Alegra Hotel ΓΣΠ, 07:30

Από Παραλίμνι: Στάδιο «Τάσος Μάρκου», 07:45

Από Λάρνακα: Στάδιο ΓΣΖ, 07:45

*Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς ποδοσφαιριστών.