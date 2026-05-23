CEO EuroLeague: «Πιστεύω πως η Ρεάλ θα μείνει-Ενδιαφέρον από 17 ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα»

Την αισιοδοξία πως η Ρεάλ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα και θα παραμείνει στις τάξεις της εξέφρασε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Παράλληλα μίλησε για το μεγάλο ενδιαφέρον από πολλά κλαμπ να μπουν στη διοργάνωση, αλλά και για τις πιθανότητες συνεργασίες με το ΝΒΑ Europe. Αναλυτικά μίλησε για:

-το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο: «Είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι η Ρεάλ θα συνεχίσει».

-το ενδιαφέρον πολλών ομάδων να μπουν στην Ευρωλίγκα: «Έχουμε 17 προσφορές για συμμετοχή του χρόνου και 40 ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν στο Eurocup. Πρέπει να έχει νόημα. Θα υπάρξει μια διαδικασία επιλογής».

-την πιθανότητα αύξησης των ομάδων: «Προσπαθήσαμε να πάμε από 20 σε 22 ομάδες για την επόμενη σεζόν, αλλά ήταν πολύ περίπλοκο λόγω διαφόρων περιστάσεων».

-τις επαφές με το ΝΒΑ Europe μετά και την προχθεσινή συνάντηση που είχαν: «Είμαστε ανοιχτοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Αν υπάρχει μια καλή ευκαιρία για το οικοσύστημα, θα την εξερευνήσουμε. Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι καλός, αλλά η υπερβολική τριβή δεν είναι».