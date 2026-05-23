ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

CEO EuroLeague: «Πιστεύω πως η Ρεάλ θα μείνει-Ενδιαφέρον από 17 ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

CEO EuroLeague: «Πιστεύω πως η Ρεάλ θα μείνει-Ενδιαφέρον από 17 ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα»

Μίλησε και για τις πιθανότητες συνεργασίες με το ΝΒΑ Europe

Την αισιοδοξία πως η Ρεάλ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα και θα παραμείνει στις τάξεις της εξέφρασε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Παράλληλα μίλησε για το μεγάλο ενδιαφέρον από πολλά κλαμπ να μπουν στη διοργάνωση, αλλά και για τις πιθανότητες συνεργασίες με το ΝΒΑ Europe. Αναλυτικά μίλησε για:

-το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο: «Είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι η Ρεάλ θα συνεχίσει».

-το ενδιαφέρον πολλών ομάδων να μπουν στην Ευρωλίγκα: «Έχουμε 17 προσφορές για συμμετοχή του χρόνου και 40 ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν στο Eurocup. Πρέπει να έχει νόημα. Θα υπάρξει μια διαδικασία επιλογής».

-την πιθανότητα αύξησης των ομάδων: «Προσπαθήσαμε να πάμε από 20 σε 22 ομάδες για την επόμενη σεζόν, αλλά ήταν πολύ περίπλοκο λόγω διαφόρων περιστάσεων».

-τις επαφές με το ΝΒΑ Europe μετά και την προχθεσινή συνάντηση που είχαν: «Είμαστε ανοιχτοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Αν υπάρχει μια καλή ευκαιρία για το οικοσύστημα, θα την εξερευνήσουμε. Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι καλός, αλλά η υπερβολική τριβή δεν είναι».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απαντά σε ερωτήματα που «καίνε» ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Καυστική ανακοίνωση της Φενερμπαχτσε για το πρόβλημα με τα εισιτήρια

EUROLEAGUE

|

Category image

MVP της Γουέστ Χαμ o Μαυροπάνος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ανεκτίμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό - Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γέμισε αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού το Telekom Center

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

CEO EuroLeague: «Πιστεύω πως η Ρεάλ θα μείνει-Ενδιαφέρον από 17 ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο «πιστός στρατιώτης» παραμένει στην Ομόνοια – Η διάρκεια της συμφωνίας (δηλώσεις)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φλικ για Γκουαρντιόλα: «Δέκα χρόνια σε αυτό το επίπεδο; Δεν γίνεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Θάντερ «άλωσαν» το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα στη σειρά

NBA

|

Category image

Παρελθόν ο Ροθάδα από την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Άνοιξε και… τυπικά η πόρτα της εξόδου: Αποχαιρέτησε τον Μασούρα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάπρας σε πρώτο πλάνο και οι αλλαγές που έρχονται

Ελλάδα

|

Category image

Η αξιολόγηση «κλειδί» για τη νέα σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αποφάσεις στην ΑΕΚ για τα άκρα της άμυνας

Ελλάδα

|

Category image

Απολογισμός και υπόσχεση από τον Παπασταύρου: «Επιτεύγματα που αποδεικνύουν την κυριαρχία της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη