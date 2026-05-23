Όλα… ρευστά

Και τώρα… αρχίζουν ή μάλλον συνεχίζονται τα δύσκολα!

Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε μια σεζόν «μαρτύριο» -έτσι όπως εξελίχθηκε- χωρίς τρόπαιο και χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι γαλαζοκίτρινοι πλήρωσαν ξανά τις παλιές αμαρτίες που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική αστάθεια, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αγωνιστικό. Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να ανέβει έναν Γολγοθά το ερχόμενο Καλοκαίρι σε οικονομικό και αγωνιστικό.

Η διοίκηση έχει στην ατζέντα της μπόλικα σημεία προς επίλυση, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμο το ποδοσφαιρικό τμήμα στη νέα περίοδο. Το κεφάλαιο επενδυτής παραμένει πρώτο καθώς οι διεργασίες με τον Σάββα Λιασή είναι σε εξέλιξη, όμως μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, δεν μπορεί να λεχθεί τίποτα με σιγουριά. Μάλιστα αυτό δεν αναμένεται πως θα γίνει… αύριο, αφού εκκρεμεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση (04/06), στην οποία το όποιο προσύμφωνο θα περάσει από έγκριση ή όχι.

Έπειτα, θα ανοίξει το κεφάλαιο του προγραμματισμού που αφορά στον προπονητή, στις προσθαφαιρέσεις και στην προετοιμασία. Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στο… περίμενε για νέες προσφυγές που ενδέχεται να φτάσουν στον Αρχάγγελο, ώστε να τις ξεπεράσει και να μην του επιβληθούν ποινές. Την ίδια ώρα, ο προϋπολογισμός είναι αλληλένδετος με τον Σάββα Λιασή και το ενδεχόμενο ανάληψης της εταιρείας.

Οι επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να ρίξουν περισσότερο… φως σε όλες τις πιο πάνω υποθέσεις.