Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

Στη σημερινή Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τελευταία πριν από την επερχόμενη στην Θεσσαλονίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, εγκρίθηκαν τα νέα συστήματα διεξαγωγής των διοργανώσεων Εθνικών Ομάδων Ανδρών από το 2028. Ο αναλυτικός τρόπος διεξαγωγής θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες πριν από την υποβολή για τελική έγκριση του αναλυτικού format στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο, στην οποία θα παρουσιαστεί επίσημα και με συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά:

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων formats των διοργανώσεων Εθνικών Ομάδων Ανδρών της UEFA και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλες τις Ομοσπονδίες-Μέλη της UEFA, εγκρίθηκε μια νέα ιδέα για εφαρμογή μετά το UEFA EURO 2028.

Στη νέα δομή, το UEFA Nations League θα μεταβεί, από τη διοργάνωση 2028/29, από τις σημερινές τέσσερις κατηγορίες σε τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων. Κάθε κατηγορία θα αποτελείται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων, που θα δίνουν έξι αγώνες απέναντι σε πέντε διαφορετικούς αντιπάλους: εντός ή εκτός έδρας απέναντι σε ομάδες από διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας και εντός-εκτός με την ομάδα από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Με τη συμμετοχή 55 ομάδων, η League C θα περιλαμβάνει έναν όμιλο επτά ομάδων, του οποίου το πρόγραμμα θα ξεκινά ένα «παράθυρο» νωρίτερα. Τα προημιτελικά, το Final Four και τα Play-Off ανόδου/υποβιβασμού θα παραμείνουν χωρίς αλλαγές.

Οι Ευρωπαϊκοί Προκριματικοί αγώνες (European Qualifiers) θα αποκτήσουν επίσης πολυεπίπεδη δομή: η League 1 θα αποτελείται από τις 36 ομάδες των Leagues A και B του Nations League, ενώ η League 2 από τις υπόλοιπες 18 (ή 19) ομάδες. Στη League 1 θα υπάρχουν τρεις όμιλοι των 12 ομάδων, που θα προκύπτουν από τρία γκρουπ δυναμικότητας των 12 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες εντός ή εκτός έδρας απέναντι σε έξι διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παρόμοια με το format των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Η League 2 θα διεξάγεται ακριβώς όπως η League C του Nations League, με τρεις ομίλους των 6 ομάδων (ή έναν των 7). Παρότι οι διοργανώτριες χώρες θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση, θα συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προκριματικά με στόχο που θα συνδέεται με τη θέση τους στην επόμενη έκδοση του Nations League.

Οι ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη σε κάθε όμιλο της League 1 θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα καθορίζονται μέσω Play-Offs, τα οποία θα εξασφαλίζουν δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης και για τις ομάδες της League 2.

Σχολιάζοντας τα νέα formats, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε:

«Τα νέα formats θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, θα μειώσουν τον αριθμό των αδιάφορων αγώνων, θα προσφέρουν πιο ελκυστική και δυναμική διοργάνωση στους φιλάθλους, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις ομάδες και χωρίς να προστεθούν επιπλέον ημερομηνίες στο διεθνές καλεντάρι.

Συνολικά, οι αλλαγές θα αυξήσουν την αξία του ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών της UEFA και ανυπομονούμε για την εφαρμογή των νέων συστημάτων διοργάνωσης».

