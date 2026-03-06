ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας ενόψει Ρουμανίας

Από αγωνιστικής πλευράς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα

Με προπόνηση στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με την αντίστοιχη της Ρουμανίας.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης σε θέματα τακτικής και με το δεδομένο ότι στην πρεμιέρα των νέων επίσημων υποχρεώσεων  η ομάδα χρειάζεται θετικό ξεκίνημα, που θα ενισχύσει τις ελπίδες για πρωταγωνιστικό ρόλο στον όμιλο.

Από αγωνιστικής πλευράς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και στην αποστολή θα βρίσκεται και η Χρύσω Μιχαήλ, που λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε στο πρόσφατο φιλικό με τα Νησιά Φαρόε.

Η αποστολή μετά και την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης:

Μαρία Ματθαίου, Χαρά Χαραλάμπους, Χρύσω Μιχαήλ, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Στέφι Χάρτυ, Μαρία Παναγιώτου, Φιλίππα Σάββα, Άντρη Βιολάρη, Έλενα Αριστοδήμου, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Γαλάνη Ζαχαρίου, Σοφία Μάκπεθ, Ελευθερία Πουλλή, Μάριαμ Συμεού, Σάρα Παπαδοπούλου, Μαριλένα Γεωργίου, Αντριάνα Χριστοφή, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαρία Αστανιού, Μαρία Ζαμανή, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Χριστίνα Κυριακίδη.

Ο αγώνας μας με τη Ρουμανία θα γίνει το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 14:00 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα  από τον Alpha Κύπρου.

Ο αγώνας αφορά τον 5ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 όπου συμμετέχει επίσης η Μολδαβία.

Η αυλαία στον όμιλο μας άνοιξε την περασμένη Τρίτη  με τον αγώνα Ρουμανία – Μολδαβία που έληξε με νίκη της Ρουμανίας με 1-0.

Διαβαστε ακομη