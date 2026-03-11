Ο Ιδιάκεθ άνοιξε τα... χαρτιά του με παράπονο: «Ήταν σαν τυφώνας που με παρέσυρε»

Η τρίτη σεζόν του Ιμανόλ Ιδιάκεθ στην ΑΕΚ ολοκληρώθηκε κάπως απρόσμενα σύμφωνα με τον ίδιο, ο οποίος μίλησε στην «AS» και είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μετά την αποχώρησή του από τη Λαρνακιώτικη ομάδα.

Ο 53χρονος τεχνικός σημείωσε πως κανένας δεν του ανέφερε κάτι για το διαζύγιο και πως όλη αυτή η κατάσταση με την αποχώρηση του προέδρου, τον παράσυρε και αυτόν. Ήταν μία αναφορά του, με αρκετό παράπονο. Τόνισε πως ο σύλλογος έχει αναπτυχθεί πολύ ενώ ρωτήθηκε επίσης και για τα γεγονότα στις Βρετανικές βάσεις και πως το βίωσε.

Αναλυτικά:

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο σύλλογος βίωσε μια πολύ ταραγμένη κατάσταση. Πώς εξελίχθηκε όλος αυτός ο σεισμός;

«Η μεταγραφική αγορά δεν άφησε τους οπαδούς ευχαριστημένους. Η κριτική άρχισε να συσσωρεύεται και πριν από δύο εβδομάδες χάσαμε. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια τεράστια διαμάχη με τους ultras. Έγραψαν ένα τραγούδι για το διοικητικό συμβούλιο λέγοντας ότι θα ήταν ευχαριστημένοι με τα χρήματα, αλλά οι οπαδοί ήθελαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Η ατμόσφαιρα στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι ήταν απαίσια, με τους ultras να διαμαρτύρονται και ο πρόεδρος παραιτήθηκε. Ο αθλητικός διευθυντής και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραιτήθηκαν επίσης, αν και παρέμειναν προσωρινά μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι να γίνουν εκλογές. Και όσοι έμειναν αποφάσισαν ότι δεν έπρεπε να συνεχίσω. Ήταν τρέλα».

Όλα αυτά σε μόλις τρεις ημέρες;

«Ναι, ναι. Σε χρόνο μηδέν. Περνούσαμε μια φανταστική σεζόν. Αυτή την εβδομάδα παίζαμε τη φάση των «16» του Conference εναντίον της Κρίσταλ Πάλας και η ομάδα πάλευε για τον τίτλο του πρωταθλήματος, αν και η πρώτη θέση μας είχε ξεφύγει λίγο. Αλλά ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε, ο πρόεδρος θύμωσε και έφυγε. Και έχω μείνει εκτός. Ήταν σαν τυφώνας που με παρέσυρε. Ήμουν χαρούμενος, ανυπομονούσα για τo Conference και ήλπιζα να διεκδικήσω τον τίτλο του πρωταθλήματος».

Πώς ενημερωθήκατε;

«Την περασμένη Τετάρτη, στις 8 π.μ., το άτομο που ανέλαβε το διοικητικό συμβούλιο μου είπε ότι είχαν αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσω».

Σας έδωσαν κάποια εξήγηση για την απόλυσή σας;

«Καμία. Δεν είχαν κανένα λόγο. Ήταν σαν βεντέτα: 'Αν φύγει ο πρόεδρος, φεύγεις κι εσύ'. Δεν είχε νόημα. Ποτέ δεν είπα ότι θα έφευγα αν έφευγε ο Τσάβι Ρόκα. Θα συνέχιζα να δουλεύω με όποιον ερχόταν. Η ομάδα τα πήγαινε καλά, σε μια καλή στιγμή. Όλα ήταν πολύ περίεργα».

Επηρεάστηκαν παίκτες;

«Όχι, είναι όλοι ακόμα εδώ. Η απόφαση αφορούσε μόνο εμένα».

Θα ήθελα να κάνω μια ανασκόπηση της εμπειρίας σας στην ΑΕΚ Λάρνακας. Πώς φτάσατε και τι σας προσέλκυσε στο πρότζεκτ;

«Έφτασα για πρώτη φορά το 2016. Προπονούσα τη Γέιδα, η οποία είχε πολλά οικονομικά προβλήματα. Παλεύαμε για μια θέση στα πλέι οφ και η Σεβίλλη Β μας απέκλεισε στα πέναλτι. Ο Τσάβι Ρόκα, ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, επικοινώνησε μαζί μου και, αφού το εξέτασα, αποφάσισα να έρθω. Αυτή ήταν η τρίτη μου θητεία εδώ και ήταν πάντα μια πολύ θετική εμπειρία».

Υπήρχαν εννέα ή δέκα Ισπανοί στο ρόστερ τους. Τι προσελκύει Ισπανούς παίκτες στην Κύπρο;

«Πρώτον, με έναν Ισπανό αθλητικό διευθυντή, η ισπανική αγορά είναι πιο προσιτή. Και δεύτερον, είναι ένα πρωτάθλημα κορυφαίας κατηγορίας, όπου αγωνίζεσαι για σημαντικά πράγματα, για να είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, και μπορείς να παίξεις στην Ευρώπη. Πολλοί παίκτες στην Ισπανία, ακόμα κι αν έχουν μια σπουδαία σεζόν, δεν έχουν αυτή την επιλογή στην πρώτη ή τη δεύτερη κατηγορία. Εδώ έχουν. Ο Τζόρντι Κρόιφ άνοιξε τον δρόμο για τους Ισπανούς παίκτες πριν από χρόνια και από τότε υπάρχουν πολλοί Ισπανοί, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Άλλες ομάδες επενδύουν επίσης σε Ισπανούς παίκτες».

Εκτιμώνται ιδιαίτερα οι Ισπανοί παίκτες και προπονητές;

«Απολύτως. Το ισπανικό ταλέντο είναι πολύ δυνατό στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας έχει επίσης βοηθήσει. Υπάρχουν Ισπανοί παίκτες και προπονητές σχεδόν σε κάθε ομάδα εδώ. Οτιδήποτε προέρχεται από το ισπανικό πρωτάθλημα εκτιμάται πάντα ιδιαίτερα».

Η ΑΕΚ αγωνιζόταν πολύ καλά στην Ευρώπη. Ποιο είναι το μυστικό;

«Ο σύλλογος έχει αναπτυχθεί πολύ. Το πρωτάθλημα έχει βελτιωθεί τρομερά από την πρώτη μου θητεία. Αν παρακολουθήσετε αγώνες των κορυφαίων ομάδων, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Υπάρχουν παραδείγματα όπως το ΑΠΟΕΛ, η Πάφος στο Champions League, η Ομόνοια... Από την Ισπανία ακούγεται εξωτικό, αλλά το επίπεδο των παικτών και των προπονητών είναι πολύ υψηλό».

Είχατε ήδη προετοιμαστεί για τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, αν και τελικά δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε. Πώς είδατε την ομάδα;

«Με ενθουσιασμό. Παίξαμε ήδη εναντίον τους στη φάση των ομίλων και καταφέραμε ένα θαύμα, κερδίζοντας με 1-0 εκεί. Ξέρουμε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Eίναι μια σούπερ ομάδα, με τεράστια χρηματιστηριακή αξία και πολύ σημαντικούς παίκτες. Αλλά το έχουμε κάνει μια φορά πριν, και οι παίκτες πιστεύουν ότι είναι δυνατό».

Τι σας επιφυλάσσει το μέλλον τώρα;

«Οι προπονητές είναι πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουν. Η σεζόν πήγαινε φανταστικά. Ήμασταν ενθουσιασμένοι για την Ευρώπη και το πρωτάθλημα, αλλά όλα αυτά συνέβησαν απροσδόκητα».

Μένετε με την απογοήτευση που δεν μπορείτε να πάτε;

«Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά για τον αγώνα της φάσης των ομίλων και πήγε τέλεια, αλλά δεν θα ασχοληθώ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτούς και ελπίζω να τα πάνε καλά. Η ομάδα έχει συμπεριφερθεί υπέροχα και ελπίζω να τα πάνε καλά».

Πέρα από το ποδόσφαιρο, η Κύπρος βίωσε τεταμένες μέρες λόγω της επίθεσης στη βρετανική βάση. Πώς την βιώσατε;

«Με ανησυχία. Η Κυριακή και η Δευτέρα της περασμένης εβδομάδας ήταν ταραχώδεις. Όταν είδαμε την είδηση ​​της επίθεσης, φυσικά ανησυχήσαμε. Μετά καθησυχαστήκαμε. Προφανώς, υπήρχαν συνθήκες ασφαλείας. Αλλά υπάρχει πάντα κάποια αβεβαιότητα. Επέδρασε στην καθημερινή σας εργασία; Όχι. Δουλέψαμε κανονικά. Την περασμένη Τετάρτη έγινε μια κυβερνητική άσκηση με σειρήνες για να ελεγχθεί ότι οι ειδοποιήσεις έφταναν στον πληθυσμό και να προετοιμαστεί σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Ήταν μια διαδικασία ρουτίνας, αλλά φυσικά, όταν υπάρχει άσκηση, νομίζεις ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Ακόμα κι έτσι, εμπιστευόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς».