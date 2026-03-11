Mείωσε την τιμή η ΚΟΠ για μαζικότερη στήριξη της Εθνικής

Στα πέντε ευρώ θα κοστολογούνται πλέον τα εισιτήρια για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής. Αυτό αποφάσισε η ΚΟΠ ούτως ώστε να υπάρξει μαζικότερη παρουσία ενώ να σημειωθεί πως η είσοδος για τα παιδιά μέχρι 14 ετών είναι δωρεάν.

Η Κύπρος θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία την Πέμπτη 26 Μαρτίου και τη Μολδαβία τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ στη Λευκωσία και θα αρχίσουν στις 19:00.

Τα εισιτήρια ειναι διαθέσιμα εδώ

Με τους δύο αυτούς φιλικούς αγώνες, η Εθνική μας μπαίνει σε πορεία προετοιμασίας ενόψει των υποχρεώσεων της στο Nations League που αρχίζουν το Σεπτέμβριο.