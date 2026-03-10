Συμφωνία για χρησιμοποίηση του κοινοτικού σταδίου Πυργών από τις Εθνικές ομάδες

Σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποτελεί η συμφωνία που υπογράφηκε τη Δευτέρα μεταξύ της ΚΟΠ και του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του κοινοτικού σταδίου για τις ανάγκες των Εθνικών μας ομάδων.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, και η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, Σταυρούλλα Βασιλείου. Παρόντες ήταν επίσης εκ μέρους της ΚΟΠ ο Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Φώτης Φωτίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Μωριάς και ο Βοηθός Διευθυντής του Τμήματος Εθνικών Ομάδων Χριστόδουλος Θωμά.

Η εξασφάλιση της χρήσης του σταδίου στα Πυργά αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης των Εθνικών μας ομάδων, στοιχείο ιδιαίτερα ενισχυτικό για την ανάπτυξη τους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως οι Εθνικές θα έχουν πλέον μόνιμη έδρα διεξαγωγής των πλείστων προπονήσεων ενώ, όταν ολοκληρωθούν τα έργα, το γήπεδο θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για φιλικούς αγώνες των μικρών Εθνικών μας ομάδων.

H συμφωνία είναι τετραετούς διάρκειας και η ΚΟΠ θα προχωρήσει σε αναβάθμιση του γηπέδου και των εγκαταστάσεών του, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών.

Μεταξύ άλλων, η ΚΟΠ θα επωμιστεί το κόστος για αναβάθμιση των αποδυτηρίων, της αίθουσας εκπαίδευσης, των δημόσιων χώρων υγιεινής και της δημιουργίας ιατρείου.

Βάσει της συμφωνίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών αναλαμβάνει την ευθύνη, εντός των επόμενων έξι μηνών, να αναβαθμίσει τον φωτισμό του γηπέδου και να διαμορφώσει τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA.

Το Κοινοτικό Στάδιο Πυργών προσφέρει και ένα σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεται σε ιδιαίτερα κομβικό σημείο του νησιού. Η θέση του το καθιστά εύκολα προσβάσιμο για τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών και τεχνικών επιτελείων από διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Παράλληλα, η γειτνίασή του με τον Κόρνο, όπου θα ανεγερθεί το Αθλητικό Κέντρο Εθνικών Ομάδων της ΚΟΠ, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική του σημασία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τις μελλοντικές εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιθυμεί να ευχαριστεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων για την επίτευξη συμφωνίας και εκφράζει τη βεβαιότητα πως η υλοποίηση της συμφωνίας χρήσης του γηπέδου της κοινότητας θα είναι προς αμοιβαίο όφελος.