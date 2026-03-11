ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

Με ανατροπή ο ένας, με δεύτερη νίκη ο άλλος.

Ο Ερμής και η Ορμήδεια θα συνθέσουν το ζευγάρι του τελικού στο κύπελλο Μικρών Κατηγοριών.

Η ομάδα της Αραδίππου ανέτρεψε το 1-0 με το οποίο έχασε στον πρώτο αγώνα από την ΑΕΚ Κελλιών και με νίκη 2-0, πέρασε στον τελικό.

Έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ορμήδεια, η οποία μετά το 3-1 στο πρώτο ματς, επικράτησε και στο δεύτερο παιχνίδι (0-1), πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση με δύο νίκες.

Λεπτομέρειες για το πότε και που θα γίνει ο τελικός, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόλυτη κρίση, στιγμές αρνητικής ιστορίας, έξι σερί ματς γεμάτα «πόνο» για την Τότεναμ του Τούντορ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ελπίζω να μείνει, πρέπει να μείνει ο Καραπατάκης»

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωση Ομόνοιας: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να μην μπαίνουν στο γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σχεδιάζει ανακαίνιση τoυ Bombonera με στόχο τους 80.000 θεατές η Μπόκα Τζούνιορς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σερί είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μυθικός Ανρί για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ίσως βγάλω μαλλιά αν φορέσω την φανέλα της» (vid)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλουν έδρα ηφαίστειο στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάρκου: «Έχει αδικηθεί η διοίκηση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο θέμα επενδυτών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη