Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού
Με ανατροπή ο ένας, με δεύτερη νίκη ο άλλος.
Ο Ερμής και η Ορμήδεια θα συνθέσουν το ζευγάρι του τελικού στο κύπελλο Μικρών Κατηγοριών.
Η ομάδα της Αραδίππου ανέτρεψε το 1-0 με το οποίο έχασε στον πρώτο αγώνα από την ΑΕΚ Κελλιών και με νίκη 2-0, πέρασε στον τελικό.
Έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ορμήδεια, η οποία μετά το 3-1 στο πρώτο ματς, επικράτησε και στο δεύτερο παιχνίδι (0-1), πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση με δύο νίκες.
Λεπτομέρειες για το πότε και που θα γίνει ο τελικός, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.