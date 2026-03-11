Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

Ο Ερμής και η Ορμήδεια θα συνθέσουν το ζευγάρι του τελικού στο κύπελλο Μικρών Κατηγοριών.

Η ομάδα της Αραδίππου ανέτρεψε το 1-0 με το οποίο έχασε στον πρώτο αγώνα από την ΑΕΚ Κελλιών και με νίκη 2-0, πέρασε στον τελικό.

Έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ορμήδεια, η οποία μετά το 3-1 στο πρώτο ματς, επικράτησε και στο δεύτερο παιχνίδι (0-1), πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση με δύο νίκες.

Λεπτομέρειες για το πότε και που θα γίνει ο τελικός, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.