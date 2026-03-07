Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική μας
Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Με ήττα άρχισε σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Γυναικών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Απέναντι στη Ρουμανία, στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας, γνώρισε την ήττα με 4-0.
Η φιλοξενούμενη ομάδα άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με την Balaceanu και στο 40ο λεπτό η Ciolacu με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Πριν από το 2-0, πέναλτι διεκδίκησε και η ομάδα μας.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρουμανία ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 με την Vlădulescu στο 58ο λεπτό και στο 74ο λεπτό η Balaceanu διαμόρφωσε το 4-0.
Η Εθνική μας δημιούργησε με τη σειρά της κάποιες καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:
Ματθαίου, Γεωργίου, Σιακαλλή (64’ Χρυσοστόμου), Παπαδοπούλου (64’ Κωνσταντίνου) Χάρτυ, Σάββα, Παναγιώτου, Χαραλάμπους (64’ Αστανιού), Βιολάρη, Αριστοδήμου (77’ Χριστοφή), Κυριακίδη.
5ος όμιλος / Αποτελέσματα και Πρόγραμμα
1η αγωνιστική: Ρουμανία – Μολδαβία 1-0
2η αγωνιστική: Κύπρος - Ρουμανία 0-4
Τρίτη, 14 Απριλίου: Μολδαβία – Κύπρος
Σάββατο, 18 Απριλίου: Ρουμανία - Κύπρος
Παρασκευή, 5 Ιουνίου: Μολδαβία – Ρουμανία
Τρίτη, 9 Ιουνίου: Κύπρος – Μολδαβία