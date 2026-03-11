ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Παρελθόν από τη Μονακό ο Σπανούλης

Επίσημο: Παρελθόν από τη Μονακό ο Σπανούλης

Ο Λαρισαίος τεχνικός είχε έρθει σε ρήξη με τη διοίκηση του κλαμπ

Παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Λαρισαίος τεχνικός είχε έρθει σε ρήξη με τη διοίκηση του κλαμπ λόγω των τεράστιων οφειλών προς την ομάδα, κάτι που δεν επέτρεπε και στον ίδιο να δουλέψει όπως θα ήθελε με τους παίκτες του. Έκανε αρκετή υπομονή, αλλά βλέποντας να μην αλλάζει τίποτα, αποφάσισε να αποχωρήσει με την ομάδα του Πριγκιπάτου να είναι υπό διάλυση, καθώς το ρόστερ είχε απομείνει με 8-9 ενεργούς παίκτες.

Τη θέση του θα πάρει ο Σεργκέι Γκλαντίρ, που ήταν στον πάγκο και στα δύο τελευταία παιχνίδια των Μονεγάσκων και θα βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής και στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό (20:00).

Η Μονακό είναι ένατη στην Ευρωλίγα έχοντας υποστεί οκτώ ήττες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της. Ο σύλλογος έλαβε πρόσφατα οικονομική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί ούτε κατ' ελάχιστον για να καλυφθούν τα πολλά χρέη προς την ομάδα και τρίτους.

H ανακοίνωση της Μονακό:

Η Moνακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συναινέσει να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στον οργανισμό. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το σταφ και τους φιλάθλους μας. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπάσκετ στο Μονακό.

 

