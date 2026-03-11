ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

To Paphos Gran Prix παίρνει τη θέση του Cyprus Gran Fondo στο καλεντάρι της Activate Cyprus

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, σε απαιτητικά τμήματα και εντυπωσιακά τοπία στους δρόμους της επαρχίας Πάφου.

Το διήμερο 4-5 Απριλίου θα διεξαχθεί στην Πάφο ο διήμερος ποδηλατικός αγώνας Pafos Gran Prix, τον οποίο συνδιοργανώνει το INEX Club και η Activate Cyprus.

H ιδέα για τη διοργάνωση του Pafos Gran Prix προέκυψε για να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, κυρίως στους ποδηλάτες που βρίσκονται στην Κύπρο, να λάβουν μέρος σε μια απαιτητική και καλά οργανωμένη ποδηλατική διοργάνωση. Η πρόταση για τη δημιουργία του αγώνα προήλθε από το INEX Club, με το οποίο εδώ και χρόνια συνεργάζεται η Activate Cyprus σε διάφορα γεγονότα.

Ο αγώνας αυτός θα ακολουθήσει τη διαδρομή της δεύτερης και τρίτης ημέρας του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα Cyprus Gran Fondo, ο οποίος ακυρώθηκε συνέπεια των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας που προκάλεσαν αυτές, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ο αγώνας Pafos Gran Prix μάς προτάθηκε από το INEX Club, με το οποίο ούτως ή αλλιώς έχουμε αναπτύξει μία σχέση συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Ήταν μία πρόταση που μας βρήκε σύμφωνους, αφού και εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να προσφέρουμε στο ποδηλατικό κοινό της Κύπρου αυτή την ευκαιρία μετά την ακύρωση του Cyprus Gran Fondo» δηλώνει ο διευθυντής της Activate Cyprus κ. Μιχάλης Χατζηϊωάννου.

Προσθέτοντας, ο κ. Χατζηϊωάννου επισήμανε ότι η απόφαση για τη διοργάνωση του Paphos Gran Prix λήφθηκε με βασικό γνώμονα τον σεβασμό προς τους αθλητές που προετοιμάστηκαν όλο αυτό το διάστημα για τη συμμετοχής τους στη διεθνή διοργάνωση. «Πήραμε αυτή την απόφαση σεβόμενοι το ποδηλατικό κοινό που κατοικεί στην Κύπρο.

Οι ποδηλάτες και ποδηλάτριες που βρίσκονται στο νησί έχουν προετοιμαστεί για να αγωνιστούν και αντιλαμβανόμενοι και τις δυσκολίες για να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου, εν μέσω της κρίσης που υπάρχει, τους προσφέρουμε την ευκαιρία να αγωνιστούν εντός νησιού» τονίζει.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε δυο απαιτητικές διαδρομές, δοκιμασμένες από το Cyprus Gran Fondo και οι οποίες περιλαμβάνουν απαιτητικά τμήματα και εντυπωσιακά τοπία στους δρόμους της επαρχίας Πάφου και των γύρω περιοχών.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν περαιτέρω λεπτομέρειες που θα αφορούν τη διοργάνωση του Paphos Gran Prix, όπως και ενημέρωση για τα διαδικαστικά εγγραφής στον αγώνα.

