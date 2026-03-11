ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικό το διαζύγιο Σπανούλη με Μονακό

Μάλλον σήμερα οι ανακοινώσεις

Οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους και το διαζύγιο αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες, πιθανότατα μέσα στη μέρα.

Ο Λαρισαίος τεχνικός είχε έρθει σε ρήξη με τη διοίκηση του κλαμπ λόγω των τεράστιων οφειλών προς την ομάδα, κάτι που δεν επέτρεπε και στον ίδιο να δουλέψει όπως θα ήθελε με τους παίκτες του. Έκανε αρκετή υπομονή, αλλά βλέποντας να μην αλλάζει τίποτα, αποφάσισε να αποχωρήσει με την ομάδα του Πριγκιπάτου να είναι υπό διάλυση, καθώς το ρόστερ είχε απομείνει με 8-9 ενεργούς παίκτες.

Τη θέση του θα πάρει ο Σεργκέι Γκλαντίρ, που ήταν στον πάγκο και στα δύο τελευταία παιχνίδια των Μονεγάσκων και θα βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής και στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό (20:00).

Η Μονακό είναι ένατη στην Ευρωλίγα έχοντας υποστεί οκτώ ήττες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της. Ο σύλλογος έλαβε πρόσφατα οικονομική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί ούτε κατ' ελάχιστον για να καλυφθούν τα πολλά χρέη προς την ομάδα και τρίτους.

