Τούντορ: «Έβγαλα τον Κίνσκι για να τον βοηθήσω»

Ο 22χρονος Τσέχος τερματοφύλακας δέχτηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά.

«Έβγαλα τον Κίνσκι για να τον βοηθήσω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο εδώ και 15 χρόνια». Αυτή είναι η εξήγηση του Ιγκόρ Τούντορ για την εφιαλτική νύχτα του τερματοφύλακα της Τότεναμ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης που συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις.

«Ο Κίνσκι ως βασικός; Ήταν η σωστή επιλογή, είναι ένας πολύτιμος τερματοφύλακας. Μετά δεν υπάρχει εξήγηση για το τι συνέβη στη συνέχεια. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην δεκαπεντάχρονη καριέρα μου. Τον έβγαλα για να τον βοηθήσω. Είναι σαν όλα να πήγαιναν εναντίον μας αυτή τη σεζόν», τόνισε  μετά την ήττα της Τότεναμ με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Ο 22χρονος Τσέχος τερματοφύλακας δέχτηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά και αντικαταστάθηκε στο 17ο λεπτό από τον Βικάριο.  Όλα αυτά ήρθαν μετά από ένα απίστευτο λάθος: σε μια πάσα από πίσω, ο Κίνσκι μπέρδεψε τα πόδια του, επιτρέποντας στον Άλβαρες να κάνει το 3-0.

Ο Τούντορ πρόσθεσε: «Είναι κρίμα για εκείνον. Η αντικατάστασή του μετά από 17 λεπτά ήταν μια πράξη καλοσύνης απέναντί του. Ήταν σωστό να τον βγάλουμε για να τον προστατεύσουμε και κατάλαβε».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sport και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα, ο Τούντορ σχολίασε επίσης: «Γίνονται λάθη. Επαναλαμβάνω, η αντικατάσταση του παιδιού μετά από 17 λεπτά ήταν μια πράξη βοήθειας για αυτόν και την ομάδα. Αυτή είναι η στιγμή που περνάμε, απαίσια, πληρώνουμε για τα πάντα και όλα πάνε εναντίον μας, είναι ανεξήγητο. Τον είδα να δυσκολεύεται και ήταν σωστό να τον βγάλουμε από την ομάδα: δυστυχώς, συνέβη σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Το αποδεχόμαστε και προχωράμε παρακάτω.

ΔΙΕΘΝΗ

