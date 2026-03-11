ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το β΄ γκρουπ «πλήγωσε» πολύ τον ΑΠΟΕΛ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Το β΄ γκρουπ «πλήγωσε» πολύ τον ΑΠΟΕΛ

Μονάχα δυο ομάδες κέρδισε και στα συναπαντήματα...

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να έχει κλείσει μια θέση για το α' γκρουπ, όμως, με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα, είναι δύσκολο να διεκδικήσει κάτι καλό μέσω του πρωταθλήματος. Ένας από τους τομείς που στοιχίζουν στην ομάδα της Λευκωσίας είναι οι χαμένοι βαθμοί με τις ομάδες που βρίσκονται στο β' γκρουπ.

Η ήττα από την Ανόρθωση (0-2) ήταν δεύτερη κόντρα σε τέτοιες ομάδες στο ΓΣΠ και τρίτη γενικότερα. Προηγουμένως, είχε περάσει και η ΑΕΛ νικηφόρα από τη Λευκωσία (0-2), ενώ ο Εθνικός κέρδισε τους γαλαζοκίτρινους στο Δασάκι (3-2). Από εκεί και πέρα, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία είχε τέσσερις ισοπαλίες απέναντι σε Ομόνοια Αραδίππου (1-1), Ε.Ν. Ύψωνα (0-0) και Ολυμπιακό (2-2) στο ΓΣΠ, όπως και με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (1-1).

Oυσιαστικά, μονάχα δυο ομάδες του β’ γκρουπ κέρδισε και στα συναπαντήματα. Αυτές είναι η ουραγός Ένωση, την οποία νίκησε με 3-0 στο ΓΣΠ και με 2-0 στο «Τάσος Μάρκου», και ο Ακρίτας κόντρα στον οποίο πήρε νίκη 2-1 στο στάδιο της πρωτεύουσας και διπλό με ευρύ σκορ (0-4). Απέναντι στην Ανόρθωση δεν μπόρεσε να επιβληθεί αφού, πέραν της πρόσφατης ήττας, στον αγώνα του «Αντώνης Παπαδόπουλος» είχαν φέρει ισοπαλία (1-1). Τις υπόλοιπες πέντε τις κέρδισε από μία φορά. Συγκεκριμένα, εντός έδρας κέρδισε τον Εθνικό (4-1), ενώ πήρε διπλό απέναντι σε ΑΕΛ (2-3), Ολυμπιακό (0-2), Ομόνοια Αρ. (0-4) και Ε.Ν. Ύψωνα (1-2).

Διαβαστε ακομη