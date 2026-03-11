Πότε αγωνίζονται οι Κύπριοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αθλητές και αθλήτριες στα αγωνίσματα ρίψεων θα ανταγωνιστούν για τον πρώτο διεθνή τίτλο της χρονιάς.

Παρέα με αυτά τα σπουδαία ονόματα που θα βρεθούν στο νησί μας, θα βρίσκονται και οι δικοί μας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Συνολικά, ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί στη διοργάνωση με 13 αθλητές και αθλήτριες, οκτώ (8) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες, οι οποίοι και οποίες θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατόν, με αρχικό στόχο τη βελτίωση τής ατομικής τους επίδοσης.

Βάσιμες ελπίδες για κατάκτηση μεταλλίων υπάρχουν στη σφυροβολία κάτω των 23 ετών, με τον περσινό νικητή και χρυσό πρωταθλητή Ευρώπης Κ23 Ιωσήφ Κεσίδη και τη χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23, Βαλεντίνα Σάββα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΔΙΟ

10:00 Σφυροβολία Ανδρών Κ23 / Στάδιο 1

(Ιωσήφ Κεσίδης)

10:30 Ακοντισμός Γυναικών Κ23 / Στάδιο 2

(Ειρήνη - Τζέιν Θεοδώρου)

11:35 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Β Στάδιο 1

(Κυριάκος Βασιλείου)

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Α Στάδιο 1

12:30 Σφυροβολία Γυναικών Β Στάδιο 3

(Κωνσταντίνα Αντωνιάδου)

13:05 Σφαιροβολία Ανδρών Κ23 Α Στάδιο 1

14:35 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Β Στάδιο 3

14:45 Ακοντισμός Γυναικών / Στάδιο 1

14:50 Σφαιροβολία Γυναικών / Στάδιο 1

16:15 Δισκοβολία Γυναικών Κ23 Α Στάδιο 3

(Μαρίνα Χατζηκώστα)

16:20 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

16:35 Δισκοβολία Ανδρών Β Στάδιο 2

(Ραφαήλ Ζαχαρία)

17:00 Δισκοβολία Ανδρών Α Στάδιο 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΔΙΟ

10:00 Σφαιροβολία Γυναικών Κ23 / Στάδιο 1

10:05 Δισκοβολία Ανδρών Κ23 / Στάδιο 2

(Κυριάκος Γενεθλή)

10:10 Σφυροβολία Γυναικών Κ23 / Στάδιο 1

(Βαλεντίνα Σάββα)

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Β Στάδιο 3

(Αλέξανδρος Πουρσανίδης)

12:25 Σφυροβολία Ανδρών Α Στάδιο 1

12:35 Ακοντισμός Ανδρών Κ23 / Στάδιο 2

(Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης)

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Α Στάδιο 1

15:00 Δισκοβολία Γυναικών Β Στάδιο 2

(Παρασκευή Θρασυβούλου)

15:05 Σφαιροβολία Ανδρών / Στάδιο 1

(Πέτρος Μιχαηλίδης)

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Α Στάδιο 1

17:10 Ακοντισμός Ανδρών Β Στάδιο 2

(Σωτήρης Αχιλλέως)

