Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς άλλα προβλήματα την προετοιμασία του

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς άλλα προβλήματα στο «Γ. Καλαφάτης» το πρωί της Τετάρτης (10/3) την προετοιμασία του ενόψει του πρώτου αγώνα με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε κι ο Πέδρο Τσιριβέγια, περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, αν κι ο Ισπανός μέσος προπονήθηκε σε φουλ ένταση κι έχει αφήσει πίσω του πλέον τον σοβαρό τραυματισμό («βαριά» θλάση στη γάμπα) που υπέστη στις 25 Ιανουαρίου στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και τον κράτησε εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε παιχνίδι και στο τέλος έγινε εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, ενώ θεραπεία έκανε ο Πάλμερ-Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα. Σ’ αυτή συμπεριλήφθηκε κι ο 18χρονος στόπερ, Άγγελος Βύντρα, γιος του παλιού άσου της ομάδας Λουκά Βύντρα, λόγω της λειψανδρίας που υπάρχει στους κεντρικούς αμυντικούς για το συγκεκριμένο παιχνίδι (τιμωρημένοι Τουμπά, Ερνάντεθ, τραυματίας ο Πάλμερ-Μπράουν, εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Γεντβάι). 

Στην αποστολή για το πρώτο ματς με την Μπέτις «μπήκαν» οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Βύντρα.

Λόγω τιμωρίας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Τάσος Μπακασέτας.

