«Δένει» τον Ολίσε με νέο ισχυρό συμβόλαιο η Μπάγερν

«Δένει» τον Ολίσε με νέο ισχυρό συμβόλαιο η Μπάγερν

Ο Γάλλος εξτρέμ «μαγεύει» και η ομάδα του Μονάχου θέλει να τον ανταμείψει.

Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στα πλάνα τους για το καλοκαίρι τον Μάικλ Ολίσε, αλλά η Μπάγερν Μονάχου δεν πρόκειται να συζητήσει την οποιαδήποτε πρόταση, όσο μεγάλη κι αν είναι.

Το κασέ του 24χρονου Γάλλου διεθνή επιθετικού ξεπερνά πλέον τα 120 εκατ. ευρώ, αλλά η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας αρνείται να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του και μάλιστα τού προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Συγκεκριμένα θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ, ενώ θα βάλει στη συμφωνία ρήτρα εξαγοράς στα 200 εκατ. ευρώ!

«Ο Μάικλ θα θα γίνει ένας από τους καλύτερους στον κόσμο και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί όσα χρήματα και αν μας προσφέρουν», ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, ο οποίος χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Ολίσε μιας από τις καλύτερες στο γερμανικό ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία.

Ο Γάλλος εξτρέμ από το καλοκαίρι του 2024 μετακινήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας στο Μόναχο, αντί 68 εκατ. ευρώ, και φέτος έχει 15 γκολ και 26 ασίστ (!) σε 37 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

