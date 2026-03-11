ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «τρύπα» στα οικονομικά ίσως αναγκάσει τη Τσέλσι να πουλήσει τον Πάλμερ

Ίσως αλλάξει ξανά πόλη ο 23χρονος διεθνής μέσος.

Ο Κόουλ Πάλμερ διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τη φημολογία πως σκέφτεται το καλοκαίρι να φύγει από το Λονδίνο για να επιστρέψει στη γενέτειρα του, το Μάντσεστερ, για να πάρει τη θέση του Μπρούνο Φερνάντες στη Γιουνάιτεντ, που αναμένεται στο τέλος της σεζόν να φύγει από την Αγγλία με προορισμό τη Σαουδική Αραβία.

Πάντως η εφημερίδα «Evening Standard» υποστηρίζει πως το θέμα δεν έχει κλείσει, καθώς η Τσέλσι ανακοίνωσε πρόσφατα πως έχει μια τεράστια «τρύπα» στα οικονομικά της ύψους 355 εκατ. λιρών, για τη σεζόν 2024-25.

Αυτό το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα μπορεί να μετριαστεί με την πώληση κάποιων παικτών και το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως τ’ όνομα του Πάλμερ είναι στη λίστα αυτή.

Να σημειωθεί πως τον περασμένο μήνα ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sun» ανέφερε πως το αφεντικό των «κόκκινων διαβόλων», Τζέιμς Ράτκλιφ, χειρίζεται προσωπικά το θέμα και έχει ήδη συναντηθεί με τον Αγγλο σταρ, ο οποίος είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ και θέλει να γυρίσει στη γενέτειρα του το Μάντσεστερ.

Ο 23χρονος διεθνής επιθετικός μέσος πριν από δυόμισι χρόνια έφυγε από την πόλη του και τη Σίτι για να πάει στο Λονδίνο και την Τσέλσι, έχοντας συμβόλαιο με τους «μπλε» μέχρι το καλοκαίρι του 2033.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη