Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Το αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρνει στο προσκήνιο τους εντός έδρας αγώνες των Εθνικών ομάδων Κύπρου και Ελλάδας, με την Stoiximan να προσφέρει στους φίλους του ποδοσφαίρου μια πλούσια γκάμα στοιχηματικών επιλογών.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει στις 19:00 στο «Αλφαμέγα» την Αυστρία, με την Stoiximan να δίνει απόδοση 9.75 στην επικράτηση της ομάδας του Απόστολου Μάντζιου, 5.50 στην ισοπαλία και 1.31 στη νίκη των Αυστριακών. Οι φίλοι των στοιχημάτων μπορούν επίσης να ποντάρουν στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με απόδοση 2.07, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στα 14.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:45, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία. Η Stoiximan δίνει απόδοση 2.10 στη νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 3.15 στην ισοπαλία και 3.90 στην επικράτηση των Σκωτσέζων. Επιπλέον, το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.10, ενώ ο καταλογισμός πέναλτι δίνει απόδοση 3.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!