ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Το αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου φέρνει στο προσκήνιο τους εντός έδρας αγώνες των Εθνικών ομάδων Κύπρου και Ελλάδας, με την Stoiximan να προσφέρει στους φίλους του ποδοσφαίρου μια πλούσια γκάμα στοιχηματικών επιλογών.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει στις 19:00 στο «Αλφαμέγα» την Αυστρία, με την Stoiximan να δίνει απόδοση 9.75 στην επικράτηση της ομάδας του Απόστολου Μάντζιου, 5.50 στην ισοπαλία και 1.31 στη νίκη των Αυστριακών. Οι φίλοι των στοιχημάτων μπορούν επίσης να ποντάρουν στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με απόδοση 2.07, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στα 14.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:45, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία. Η Stoiximan δίνει απόδοση 2.10 στη νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 3.15 στην ισοπαλία και 3.90 στην επικράτηση των Σκωτσέζων. Επιπλέον, το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.10, ενώ ο καταλογισμός πέναλτι δίνει απόδοση 3.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα έβαλε με τους παίκτες του ο Ομπράντοβιτς: «Δεν σκέφτονται το παιχνίδι, ήταν όλοι στα κινητά τους»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μία επίθεση για... κλάματα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τους... αντάμειψε γενναιόδωρα ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς

NBA

|

Category image

Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε το Golden Boy Web ο Χρήστος Μουζακίτης!

Ελλάδα

|

Category image

Να μείνει η γεύση της ελπίδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κύπρος - Αυστρία, Ελλάδα - Σκωτία και το υπόλοιπο πρόγραμμα

TV

|

Category image

Υδατοσφαίριση: Ξανά το σούπερ καπ στον ΑΠΟΕΛ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άργησε να μπει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός και δέχθηκε ήττα στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει την πρεμιέρα της τελικής φάσης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η «ακτινογραφία» των ημιχρόνων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη