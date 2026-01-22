Ρουέλ Σωτηρίου, ο πέμπτος Κύπριος που θα παίξει στο Ισραήλ

Ο Ρουέλ Δημήτριος Σωτηρίου, όπως είναι το πλήρες όνομά του, θα γίνει ο πέμπτος στη σειρά Κύπριος που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Πρώτος στη γειτονική χώρα είχε αγωνιστεί τη σεζόν 199-55-56 ο Γεώργιος Σάββα, γνωστός και ως «Κώτσιος» ο οποίος αξίζει ειδική αναφορά αφού είναι ο πρώτος Κύπριος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στο εξωτερικό με πέρασμα προηγουμένως και από την Μπρίστολ Σίτι, ομάδα τοπ επιπέδου την τότε εποχή (1952-53).

Ακολούθως, ο Ανδρέας Καρώ ο οποίος κατέκτησε μάλιστα και το κύπελλο Ισραήλ με την Μακάμπι Πέταχ Τίκβα την σεζόν 2023-24, την ίδια χρονιά στην οποία αγωνιζόταν άλλος ένας συμπατριώτης μας στο Ισραήλ με τη φανέλα της Μπνέι Σακχίν, ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. O τελευταίος έπαιξε και στην Χάποελ Χάιφα.

Φέτος, θα είναι άλλη μια ποδοσφαιρική χρονιά που θα συνυπάρχουν δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές στο Ισραήλ αφού από πέρσι ο Λοΐζος Λοΐζου διαπρέπει με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ.