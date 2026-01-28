Φιλικός αγώνας με τα Νησιά Φαρόε πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τα Νησιά Φαρόε θα δώσει η Εθνική μας ομάδα Γυναικών πριν από την πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Ο φιλικός αγώνας θα γίνει στις 2 Μαρτίου στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και θα ακολουθήσει ο επίσημος αγώνας με τη Ρουμανία στο ίδιο Στάδιο το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.
Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο της 3ης Κατηγορίας και το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων καθορίστηκε ως ακολούθως:
Τρίτη, 3 Μαρτίου: Ρουμανία – Μολδαβία
Σάββατο, 7 Μαρτίου: Κύπρος – Ρουμανία
Τρίτη, 14 Απριλίου: Μολδαβία – Κύπρος
Σάββατο, 18 Απριλίου: Ρουμανία - Κύπρος
Παρασκευή, 5 Ιουνίου: Μολδαβία – Ρουμανία
Τρίτη, 9 Ιουνίου: Κύπρος – Μολδαβία
Τα Νησιά Φαρόε συμμετέχουν επίσης στην 3η Κατηγορία της UEFA και στα προκριματικά θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα και τη Γεωργία.