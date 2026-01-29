ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν (από χθες) στα Σπάτα - μετά το διήμερο ρεπό - και πλέον ανεβάζουν ρυθμούς εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση, προετοιμάζεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το σημαντικό διπλό στην Τρίπολη. Ένα παιχνίδι στο οποίο πάντως ο Δικέφαλος εμφάνισε αδυναμίες τις οποίες ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διορθώσει άμεσα προκειμένου να μην γίνουν τα ίδια λάθη και την Κυριακή. 

Έτσι η ΑΕΚ προετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοτίβο εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με στόχο να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά για να πάρει αυτό που θέλει έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της καθώς η Αγιά Σοφιά - Alwyn Arena αναμένεται να ειναι κατάμεστη με ελάχιστα εισιτήρια να έχουν μείνει διαθέσιμα. 

Το θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι πως αγωνιστικά προβλήματα επί της ουσίας δεν υπάρχουν με εξαίρεση τον Ρομπέρτο Περέιρα που και εκείνος βρίσκεται σε φάση επανόδου όπως εξήγησε ο προπονητής. 

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε το «ΜΠΑΜ» - Ομονοιάτης ο Μαγιαμπέλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

UCL: Η Άρσεναλ που έγραψε ιστορία και το Club14 των απόλυτων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από τον Ετιέν Καμαρά -

Ελλάδα

|

Category image

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η Ριμπάκινα νίκησε την Πέγκουλα και έκλεισε ραντεβού με τη Σαμπαλένκα στον τελικό

Τένις

|

Category image

Η τεσσάρα αποκλεισμού πρέπει να βοηθήσει…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Σέρχιο Ράμος φορά τα γάντια του μποξ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξένος VAR σε Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ - Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ας γίνει για πρώτη φορά…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open για τέταρτη διαδοχική φορά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Μαγιαμπέλα έβαλε απίθανη γκολάρα στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τελικός Κυπέλλου: Το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να δεχθεί πάνω από 20.000 θεατές!

Ελλάδα

|

Category image

Iστορικό ραντεβού με φόντο τους «4» για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη