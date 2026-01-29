Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Η Ένωση, προετοιμάζεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το σημαντικό διπλό στην Τρίπολη. Ένα παιχνίδι στο οποίο πάντως ο Δικέφαλος εμφάνισε αδυναμίες τις οποίες ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διορθώσει άμεσα προκειμένου να μην γίνουν τα ίδια λάθη και την Κυριακή.

Έτσι η ΑΕΚ προετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοτίβο εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με στόχο να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά για να πάρει αυτό που θέλει έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της καθώς η Αγιά Σοφιά - Alwyn Arena αναμένεται να ειναι κατάμεστη με ελάχιστα εισιτήρια να έχουν μείνει διαθέσιμα.

Το θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι πως αγωνιστικά προβλήματα επί της ουσίας δεν υπάρχουν με εξαίρεση τον Ρομπέρτο Περέιρα που και εκείνος βρίσκεται σε φάση επανόδου όπως εξήγησε ο προπονητής.

sdna.gr