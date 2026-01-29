Ο Σέρχιο Ράμος φορά τα γάντια του μποξ!

Ο Σέρχιο Ράμος έφυγε από το Μεξικό και τη Μοντερέι και ενώ ψάχνει για άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, ετοιμάζεται να φορέσει τα γάντια του μποξ και ν' ανέβει στο ρινγκ! Αντίπαλος του 39χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, πρώην αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας, θα είναι ο Αντριου Τέιτ, σε αγώνα έξι γύρων, που θα θα διεξαχθεί, πιθανότατα το Μάρτιο, στο Κατάρ.

Ο 40χρονος Αμερικανός, δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δέκα εκατ. ακόλουθους, ήταν τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο κικμπόξινγκ.

Ο Ράμος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα αυτό, ενώ ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως παράλληλα συνεχίζει τις επαφές για την αγορά της ομάδας που τον ανέδειξε, της Σεβίλης. Ο βετεράνος άσος ηγείται μιας ομάδας επενδυτών που έχουν εκφράσει πραγματικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας της Ανδαλουσίας, με την πρόταση να έχει ήδη κοινοποιηθεί στους βασικούς μετόχους του συλλόγου, με την προοπτική της πλήρους εξαγοράς της εταιρείας.