Συμφώνησε με τον Ομορούγι ο ΠΑΟΚ

Στην απόκτηση του Κλίφορντ Ομορούγι προχωρά ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ ο οποίος αναμένεται -κατά κάποιες πληροφορίες- ακόμη και σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει.

Ο Ομορούγι είναι 24 ετών, έχει ύψος 2.11μ. και το καλοκαίρι ξεκίνησε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ αργότερα πήρε μεταγραφή στην Γαλατσαράι.

Από τον ΠΑΟΚ υπήρξε ενδιαφέρον και το καλοκαίρι για τον παίκτη αλλά χωρίς ωστόσο να προχωρά στην περίπτωσή του κάνοντας κάποιες διαπραγματεύσεις.

sport-fm.gr