«Ευτυχώς»... δεν τον πρόλαβε!

Για λίγο δεν πρόλαβε ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα να συνεργαστεί εκ νέου με τον Μάριους Στεπίνσκι, με τον Νοτιοαφρικανό άσο να παίρνει μεταγραφή στην Ομόνοια έναν μήνα μετά την αποχώρηση του Πολωνού.

Χαριτολογώντας μπορεί να λεχθεί ότι είναι για το... καλό των πρασίνων, δεδομένου ότι στον ενάμιση χρόνο της κοινής παρουσίας τους στον Άρη, οι δύο τους ποδοσφαιριστές δεν είχαν αποτελεσματική συνεργασία σε ό,τι αφορά γκολ-ασίστ.

Είναι ενδεικτικό ότι από τον Ιούλιο του 2022 (που απέκτησε ο Άρης τον Μαγιαμπέλα) μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 (που ο Στεπίνσκι κατέληξε στην Ομόνοια) ο Στεπίνσκι σκόραρε 11 γκολ και κανένα εξ αυτών δεν προήλθε από ασίστ του Αφρικανού, ο οποίος στο ίδιο διάστημα πέτυχε 10 τέρματα, με μόνο ένα να είναι από ασίστ του Πολωνού (με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 24/8/23).

Εννοείται πως με τα πιο πάνω δεν συνεπάγεται ότι οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είχαν γενικότερα καλή συνεργασία στον Άρη όμως καταγράφεται ως ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.