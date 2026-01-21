Πάει για αντίπαλος του Λοΐζου ο Σωτηρίου

Άλλος ένας Κύπριος διεθνής αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, μετά τον Λοΐζο Λοΐζου που εδώ και τέσσερις μήνες βρίσκεται στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα, αναμένεται να φθάσει σήμερα στο Ισραήλ ο Ρούελ Σωτηρίου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Εφόσον κλείσει η μεταγραφή θα είναι η πρώτη απόπειρα του 25χρονου να αγωνιστεί εκτός Αγγλίας. Ο παίκτης ανήκει στη Μπρίστολ Ρόβερς, από την οποία τέθηκε εκτός πλάνων.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα ενταχθεί στο ρόστερ της Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία δίνει μάχη για την παραμονή (σ.σ. είναι στην προτελευταία θέση), μέχρι το τέλος της σεζόν, με την προοπτική να συνεχιστεί και περαιτέρω η συνεργασία.