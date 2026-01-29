Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

Η ήττα 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Μπενφίκα και τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε αποτέλεσε αφορμή πικαρίσματος. Το Σαν Μαρίνο όμως κατάφερε να το πάει σε άλλο επίπεδο.

Σε ανάρτησή του τρόλαρε τη βασίλισσα μέσω των social media αναφέροντας…

«Γεια σου, Ρεάλ, αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που σου γράφουμε αυτό το μήνα, αλλά θα προσπαθήσουμε ξανά. Σε ικετεύουμε, σε παρακαλούμε να παίξεις έναν αγώνα εναντίον μας. Τα αμυντικά μας επίπεδα είναι αρκετά παρόμοια. Γράψε μας στο WhatsApp και θα το κανονίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση που έκανε.

Hola, @realmadrid. Es como la tercera o cuarta vez que te escribimos durante este mes pero lo vamos a volver a intentar. Te rogamos, te suplicamos jugar un partido contra ustedes. Nuestros niveles defensivos son bastantes parecidos. Escriban al WhatsApp y arreglamos. Un abrazo. — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) January 28, 2026

sport-fm.gr