ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

Η ήττα 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Μπενφίκα και τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε αποτέλεσε αφορμή πικαρίσματος. Το Σαν Μαρίνο όμως κατάφερε να το πάει σε άλλο επίπεδο.

Σε ανάρτησή του τρόλαρε τη βασίλισσα μέσω των social media αναφέροντας…

«Γεια σου, Ρεάλ, αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που σου γράφουμε αυτό το μήνα, αλλά θα προσπαθήσουμε ξανά. Σε ικετεύουμε, σε παρακαλούμε να παίξεις έναν αγώνα εναντίον μας. Τα αμυντικά μας επίπεδα είναι αρκετά παρόμοια. Γράψε μας στο WhatsApp και θα το κανονίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση που έκανε.

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαγιαμπέλα: «Ενθουσιάστηκα μόλις άκουσα για την Ομόνοια - Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα Μαγιαμπέλα στους Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπογράφει στην Πεσκάρα ο Ινσίνιε - Αυτός του έβαλε φρένο στη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευτυχώς»... δεν τον πρόλαβε!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Ομορούγι ο ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ακραίο σενάριο που βάζει τον Παναθηναϊκό στην 8άδα του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε το «ΜΠΑΜ» - Ομονοιάτης ο Μαγιαμπέλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

UCL: Η Άρσεναλ που έγραψε ιστορία και το Club14 των απόλυτων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από τον Ετιέν Καμαρά -

Ελλάδα

|

Category image

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η Ριμπάκινα νίκησε την Πέγκουλα και έκλεισε ραντεβού με τη Σαμπαλένκα στον τελικό

Τένις

|

Category image

Η τεσσάρα αποκλεισμού πρέπει να βοηθήσει…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Σέρχιο Ράμος φορά τα γάντια του μποξ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη