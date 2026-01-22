Πάει ΓΣΠ για τα φιλικά του Μαρτίου η Εθνική Ανδρών

Στο Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία θα διεξαχθούν τα δύο φιλικά της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών τον ερχόμενο Μάρτιο με τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία.

Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει στις 26 Μαρτίου τη Λευκορωσία και στις 30 Μαρτίου τη Μολδαβία. Ώρα έναρξης και των δύο αγώνων, στις 19:00.

Με τους αγώνες αυτούς, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής για τη συμμετοχή της στο UEFA Nations League 2026 - 2027. Η κλήρωση της νέας διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου και η Κύπρος θα αγωνιστεί στη Γ' Κατηγορία.

Οι αγώνες θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2026. Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές από τις 12 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.