Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από τον Ετιέν Καμαρά

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Σαρλερουά για την αγορά του 22χρονου Γάλλου αμυντικού χαφ, Ετιέν Καμαρά με στόχο να τον φέρει ακόμα και αύριο στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση χαφ και ο τραυματισμός του Τσιριβέγια έκανε ακόμα πιο επιτακτική την απόκτηση αμυντικού μέσου, με τον Ετιέν Καμαρά να είναι ο «εκλεκτός» του Ράφα Μπενίτεθ και των συνεργατών του, όπως ανέφερε από χτες το SDNA.

Στόχος των «πράσινων» είναι ο 22χρονος Γάλλος να βρίσκεται στην Αθήνα ακόμα και αύριο, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί το συντομότερο δυνατόν στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

To Who is Who

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 2003 στη Νουαζί των ανατολικών προαστίων του Παρισιού, έχει καταγωγή από τη Γουινέα. Η τεχνική και η αθλητικότητά του (ύψος 1.91μ.) τον καθιστά έναν χαφ με σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει με άνεση και ως αμυντικό χαφ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, με καλό αριστερό πόδι. Στις ακαδημίες της Τορσί άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι που το 2019 πήγε στα τμήματα υποδομής της Ανζέ. Έμεινε μόλις ένα χρόνο, καθώς οι σκάουτερ της Χάντερσφιλντ τον ξεχώρισαν και τον πήραν στην Αγγλία. Στα 17 του έκανε ντεμπούτο στο FA Cup, συνεχίζοντας να αγωνίζεται κυρίως με τις ομάδες των ακαδημιών του αγγλικού κλαμπ.

Το 2022-23, στα 19 του χρόνια, «έγραψε» 20 συμμετοχές στην Champinship. Η Ουντινέζε πλήρωσε 2 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023. Στην Ιταλία έμεινε μισή σεζόν και έκανε 1 συμμετοχή. Τον Γενάρη του 2024 μετακόμισε στο Βέλγιο για την Σαρλερουά. Έπαιξε σε 12 ματς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το 2024-25 καθιερώθηκε και έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας 2 ασίστ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, είναι σημείο αναφοράς για τους Βέλγους με 26 ματς, 1 γκολ και 2 ασίστ ως τώρα. Όντας ο ένας εκ των δύο σε διάταξη 4-2-3-1 κυρίως.

Πέρα από τους συλλόγους, έχει υπάρξει διεθνής και με την U20 της Γαλλίας. Μάλιστα αγωνίστηκε και στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024, που διεξήχθη στην Αργεντινή.

