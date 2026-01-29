Η τεσσάρα αποκλεισμού πρέπει να βοηθήσει…

Οι πρωταθλητές συνέτριψαν την Σλάβια με 4-1 κερδίζοντας το χειροκρότημα από τον κόσμο της ομάδας.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσει η Πάφος, είναι η ευκαιρία που της δίνει αυτό το αποτέλεσμα… Να καταφέρει λοιπόν να εκμεταλλευτεί την ώθηση και τον ενθουσιασμό του αποτελέσματος επιστρέφοντας στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Μπορεί να έχασε έδαφος το προηγούμενο διάστημα με τα αρνητικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά ο δρόμος παραμένει μακρύς και η διατήρηση των σκήπτρων εφικτή.

Άλλωστε, όπως τόνισε και ο Ρομάν Ντουμπόφ, η ομάδα δεν λέει αντίο στο Champions League, αλλά εις το επανιδείν.

ΨΑΛ