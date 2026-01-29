Ξένος VAR σε Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ - Άρης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 31 Ιανουαρίου και 01 Φεβρουαρίου 2026.

Σάββατο, 31.01.2026 / 16:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Σάββατο, 31.01.2026 / 17:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Σάββατο, 31.01.2026 / 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR : Hansen Jonas Hedegaard

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Kυριακή, 01.02.2026 / 16:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Kυριακή, 01.02.2026 / 17:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Kυριακή, 01.02.2026 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Hansen Jonas Hedegaard

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

