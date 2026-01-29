UCL: Η Άρσεναλ που έγραψε ιστορία και το Club14 των απόλυτων

Μόνο 13 ομάδες ολοκλήρωσαν την παλιά φάση των ομίλων με ρεκόρ 100% στη διαδρομή τους και από χθες (28/1) η Άρσεναλ έγινε η πρώτη που το κατάφερε στη League phase, όπως αναφέρει η UEFA.

Περισσότερο από μία φορά, το έχουν καταφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν (από 3)

Οι 14 απόλυτες: Μίλαν (1992/93) Παρί Σεν Ζερμέν (1994/95) Σπάρτακ Μόσχας (1995/96) Μπαρτσελόνα (2002/03) Ρεάλ Μαδρίτης (2011/12) Ρεάλ Μαδρίτης (2014/15) Μπάγερν (2019/20) Άγιαξ (2021/22) Λίβερπουλ (2021/22) Μπάγερν (2021/22) Μπάγερν (2022/23) Ρεάλ Μαδρίτης (2023/24) Μάντσεστερ Σίτι (2023/24) Άρσεναλ (2025/26)